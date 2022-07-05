«Подыгрывают РФ»: на Украине недовольны западными СМИ

05.07.2022  10:34 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Республика Сербская, СМИ, Украина
Новости Украины

В ближайшее время ожидается вторая волна, когда западные лидеры будут приезжать уговаривать Украину пойти на переговоры с РФ.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Игорь Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшее время ожидается вторая волна, когда западные лидеры будут приезжать уговаривать Украину пойти...

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«Первые попытки замирения мы отбили. Помните, когда были предложения у итальянцев, французы и немцы их тоже поддерживали. Мы много ожидали от приезда этой «фантастической четверки»: Шольца, Макрона, Драги и Ханнеса. Но мы увидели, как изменилась их риторика.

Сейчас будет новая волна, потому что РФ не сидит, сложа руки, и не ждет, пока весь мир уже окончательно определит, что такое поражение РФ и будет ее максимально приближать. Они пытаются работать своими лидерами мыслей, своими агентами, спящими или не спящими, которых они достают по типу Берлускони или еще кого-нибудь для того, чтобы они вбрасывали в медиа пространство.

«Кстати интересно, что некоторые уважаемые западные издания становятся рупором очень негативных вещей для Украины. Те же самые CNN, которые относятся к СМИ очень близкими к Демократической партии, но те вещи, колонки, которые они публикуют, они вызывают беспокойство, потому что они фактически подыгрывают РФ», – возмутился Петренко.

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