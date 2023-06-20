Подзаборное забритие и могилизационные креативы Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Где только ни забривают сейчас «пушечное мясо» в Незалежной. И под забором могут забрить, если, к примеру, некий зюзя после литра выпитой с побратимами за пэрэмогу Нэньки в патриотической эйфории свалился и задрых там.

А просыпается, бывает, уже от того, что его – бац! – за грудки военкоматские бугаи трясут, тыча в зубы повесткой на исполнение вояковского долга…

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Кстати, о заборах. В Главхуторе, по сообщениям его обитателей (как, впрочем, и по всей Руине), они сегодня являются носителями не только традиционной для данного объекта лексики, но и дополнительным средством мобилизационного агитпропа. Как и столбы, стены домов, парковые скамейки, пляжные стенды и прочие подобные площадки.

Там и сям на них красуются дацзыбао с пафосными призывами идти «захищать батькивщину», граффити и размашистые надписи аналогичного содержания. Причем агитация изобилует креативом, хотя и нецензурным. К такому, как «Русский корабль, иди…» и матерщине в адрес президента России привыкли уже давно.

Теперь добавляются иные слоганы, более современные, типа «Контрнаступ, иди на Москву!» или «Хаймерс, лети на Кремль!»

Появилось много по сути одинаковых, а по форме разнообразных воззваний от лица «Азова», продолжающего набор карателей в свою новую структуру. В них простой, доступной для любого дебила мовой растолковывается необходимость добровольного участия каждого громадянина в массовом самоубийстве и клеймятся позором и нехорошими словами увиливание от призыва и отсутствие патриотизма.

Вот один из примеров, накаляканный на большой стене в самом центре Киева (перевод с украинского):

«Хочешь ты героем стать – то не треба тогда сцать! Ты иди в армаду, кум – докажи, шо не сцыкун!».

И поясняется, что вместо возмущений уличными повестками треба проявлять «козацкий характер» и с радостью их принимать. Ну и подпись от имени «армады» – «Азов»…

К слову сказать, аналогичная реклама людоедов, только чуть более причепуренная в смысле лексических нормативов, звучит и на ФМ-радиостанциях, и по ТВ, и во внутренних радиосетях супермаркетов.

Все это позволяет сделать вывод, что заборные мозгопромывки не стихийны, а за ними стоит вполне организованная и целенаправленная политика государственных укрогеббельсов. Чему-чему, а манипулировать коллективным мозгом «титульной нации» на разных уровнях – от СМИ до мусорного бака – они научились превосходно. Напомним, в 2014-м начинали с желто-блакитных бордюров, перил, скамеек и проч. Сейчас эта тема получила новое развитие.

Что же касается повесток, их продолжают всучивать везде, где только удастся. Киевляне в местных пабликах жалуются, что с приходом лета к небезопасным в данном смысле зонам стали относиться днепровские пляжи.

По ним постоянно шастают те самые бугаи (которые сами в армию не идут, поскольку являются наемниками из частных контор, получивших право на забритие новобранцев), прикидываясь спасателями или работниками пляжа. Или просто отдыхающими с пивком и таранькой, вроде бы индифферентными к прочему контингенту. Но как только узрят подходящую жертву, тут же окружают «голяка» и берут за жабры… Ну и, конечно, на стендах, заборах и просто на деревьях висят и колышутся ветром образчики упомянутого агитпропа, горящие «кремли» и все такое прочее…

И все же нужно отметить, что Киев в смысле повесточных беззаконий еще более-менее благополучен. Во всяком случае, на Крещатике, центральных улицах и площадях среди бела дня массовых вручений не наблюдается.

Эксперты считают: это объясняется тем, что в столице проживает много мажоров, имеющих влиятельных родственников на самых разных этажах власти и бизнеса. Да и не комильфо Зеленскому и Кличко допускать эксцессы в центре столицы, где толкутся иностранные корреспонденты.

Потому киевские кафешки и забегаловки всегда заполнены гуляющими вальяжными «молодыками», почти сплошь по «героической» моде бородатыми, но ничуть не беспокоящимися о том, что их сейчас схватят и поволокут в военкомат.

А вот на окраинах или в райцентрах – дело совсем другое.

Вот что рассказала «ПолитНавигатору» Мария, жительница Вышгорода Киевской области:

«Мы с мужем возвращались с прогулки с детьми – у нас двое маленьких, близнецы. С двумя колыбелями, довольно тяжелыми. Въехали в наш двор многоэтажного дома, припарковались. Только вышли из машины – к нам подскочили рекрутеры, мордовороты такие жуткие, целых трое! И давай мужа «мобилизовать», хотят в военкомат везти. И суют пустой бланк повестки. Я им кричу, что у него дети, что это же абсолютно незаконно, но они плевать хотели. В это время зазвучала воздушная тревога, муж накричал на них, потребовал разрешить детей домой поднять. А у нас, как назло, в доме свет отключили в тот день, лифты не работали. Дети плачут, я рыдаю, соседка из окна увидела, стала возмущаться. А им хоть бы хны, мордоворотам этим!.. В конце концов снизошли, разрешили ему с люльками наверх пойти, а меня типа заложницей оставили. Так он деток в люльках по лестнице тащил на 12 этаж, никто из подонков этих даже не помог ему! Потом, когда он вышел, его увезли. Теперь на фронте…»

В Ивано-Франковске еще похлеще. Там местные тузы из областной военной администрации объявили всеобщую мобилизацию. С изъятием транспортных средств и т.п. на нужды ВСУ. Хотя, казалось бы, где Ивано-Франковск, а где линия фронта? Но, видимо, считают комментаторы в соцсетях, деньги на закупки военной техники разворованы, и теперь «керманычи» (руководители) придумали эдакий ход конем.

И свой областной «пай», за чужой счет, в автопарк ВСУ отправить взамен стыренного, и лучший рейтинг по мобилизации поиметь, дабы не вызывать нареканий.

Параллельно «керманычи» главного наци-гнезда, Львова, во главе с мэром Садовым (тем самым, что не знал куда девать городской мусор, кроме как вывозить в другие регионы) придумали «инновацию» по захоронению погибших западенских вояк. Она состоит в том, чтобы выкапывать могилы солдат, погибших в предыдущих войнах, из-за нехватки мест на кладбищах. Об этом написал не какой-нибудь паблик, а маститая газета «The New York Times».

«В течение почти 15 месяцев тела павших солдат неуклонно заполняли военное кладбище на склоне холма во Львове. Теперь старые безымянные могилы погибших в прошлых войнах солдат выкапывают, чтобы освободить место», – сообщила журналистка издания.

Такое решение якобы связано с усилением боевых действий на фронте.

«Это такая запредельная мерзость! – поделилась с «ПолитНавигатором» своим возмущением наша давняя знакомая, русская жительница западенского «Пьемонта» (Львова) Елена. – Это доказывает в очередной раз, что для Садового люди и мусор одно и то же! Подход один и тот же. Да, впрочем, не для него одного – и для Зеленского, и для всей этой шайки. Какое глумление над солдатами-освободителями мира от гитлеровского фашизма, над нашими дедами и прадедами… Теперь не удивлюсь, если бандеровские подонки еще и нароют громадных братских могил, куда просто будут сваливать всех погибших и умерших, как мусор. Да еще обогатятся на таких «землеустроительных» контрактах!»

А тем временем заборная и прочая могилизационная агитация продолжается…