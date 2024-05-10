Подземные оружейные заводы Украины: что правда, а что пропаганда?
Испанское издание El Mundo опубиковало материал о том, что на Украине построили сеть секретных подземных заводов для перезапуска оружейной промышленности. Таким образом, указывает издание, Украина хочет не только снизить зависимость от западной помощи, но и делает ставку на то, чтобы стать центром производства вооружений для всего Запада.
El Mundo напоминает, что украинские оборонные предприятия были разрушены в первые дни боевых действий. Из-за этого оружейную промышленность пришлось перевести под землю. Некоторые фабрики маскируются декорациями. При этом ни типы объектов, ни уровень их заглублённости в публикации не раскрывается.
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По словам собеседника El Mundo, сейчас Украину больше всего беспокоит то, насколько эти заводы скрыты от российских войск.
«Мы обнаружили несколько предателей среди рабочих», — заявил конфидент газеты.
По этой причине персонал тщательно проверяют, чтобы не было российских агентов или просто симпатизирующих РФ.
Собеседник журналистов отметил, что у Украины «есть то, чего не хватает Европе, а у Европы — то, чего не хватает нам».
«Нам не хватает денег и контрактов, но Европе не хватает заводов, которые позволили бы им перевооружиться из-за российской угрозы. Здесь у нас есть опыт и ресурсы, позволяющие производить то, что они хотят, в гораздо более короткие сроки, чем на любом другом европейском заводе», — утверждает источник.
Издание цитирует министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, по словам которого Украина в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с прошлым годом. Большинство дронов имеют дальность действия от 700 до 1000 километров, но есть модели с дальностью более 1000 километров.
Российский военный обозреватель Борис Рожин подверг эту публикацию собственному критическому разбору. Он назвал «неприкрытой ложью» утверждение авторов, будто Украина производит не только все необходимые боеприпасы, но и кое-что из хай-тека, вроде ракет «Нептун» и ПТРК «Стугна».
«При этом заметных эпизодов с применением как первых, так и вторых практически не встречается», – отмечает Рожин.
Он добавляет:
«Во главу угла успешного производства боеприпасов выделены безэкипажные катера, которые время от времени атакуют корабли Черноморского флота. Однако при этом нет ни слова о том, что сборочные производства БЭК регулярно взлетают на воздух благодаря ударам российской армии по Одессе. Не говоря уже о том, что обстановку на поле боя ни одна такая атака не меняет».
Далее Рожин указывает:
«Вряд ли темпы и качество их строительства копируют иранские или северокорейские. Однако с учётом того, что баллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали применяться гораздо чаще, такие попытки вполне могут иметь место».
Российский эксперт считает, что материал в испанской газете направлен на формирование у обывателя картинки с выстоявшей украинской оборонкой, которая может всё и даже больше, лишь бы дали денег и ресурсов. Одновременно с этим Рожин называет «самой серьёзной проблемой материала» отсутствие логики.
«Совершенно очевидно, что если бы Украина производила достаточно боеприпасов советского или натовского образца, то никакая зарубежная помощь (в первую очередь снарядная и артиллерийская) была бы просто не нужна. Про обеспечение зарубежных стран оружием украинского производства и говорить нечего. Другой вопрос, что выход на промышленные объёмы производства требует совершенно иного подхода к поставке ресурсов и в первую очередь — энергетики, по которой в последние месяцы прилетает всё чаще», – резюмирует эксперт.
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