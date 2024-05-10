Подземные оружейные заводы Украины: что правда, а что пропаганда?

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Испанское издание El Mundo опубиковало материал о том, что на Украине построили сеть секретных подземных заводов для перезапуска оружейной промышленности. Таким образом, указывает издание, Украина хочет не только снизить зависимость от западной помощи, но и делает ставку на то, чтобы стать центром производства вооружений для всего Запада.

El Mundo напоминает, что украинские оборонные предприятия были разрушены в первые дни боевых действий. Из-за этого оружейную промышленность пришлось перевести под землю. Некоторые фабрики маскируются декорациями. При этом ни типы объектов, ни уровень их заглублённости в публикации не раскрывается.



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«Мы обнаружили несколько предателей среди рабочих», — заявил конфидент газеты.

По словам собеседника El Mundo, сейчас Украину больше всего беспокоит то, насколько эти заводы скрыты от российских войск.

По этой причине персонал тщательно проверяют, чтобы не было российских агентов или просто симпатизирующих РФ.

Собеседник журналистов отметил, что у Украины «есть то, чего не хватает Европе, а у Европы — то, чего не хватает нам».

«Нам не хватает денег и контрактов, но Европе не хватает заводов, которые позволили бы им перевооружиться из-за российской угрозы. Здесь у нас есть опыт и ресурсы, позволяющие производить то, что они хотят, в гораздо более короткие сроки, чем на любом другом европейском заводе», — утверждает источник.

Издание цитирует министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, по словам которого Украина в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с прошлым годом. Большинство дронов имеют дальность действия от 700 до 1000 километров, но есть модели с дальностью более 1000 километров.

Российский военный обозреватель Борис Рожин подверг эту публикацию собственному критическому разбору. Он назвал «неприкрытой ложью» утверждение авторов, будто Украина производит не только все необходимые боеприпасы, но и кое-что из хай-тека, вроде ракет «Нептун» и ПТРК «Стугна».

«При этом заметных эпизодов с применением как первых, так и вторых практически не встречается», – отмечает Рожин.

Он добавляет:

«Во главу угла успешного производства боеприпасов выделены безэкипажные катера, которые время от времени атакуют корабли Черноморского флота. Однако при этом нет ни слова о том, что сборочные производства БЭК регулярно взлетают на воздух благодаря ударам российской армии по Одессе. Не говоря уже о том, что обстановку на поле боя ни одна такая атака не меняет».

Далее Рожин указывает:

«Вряд ли темпы и качество их строительства копируют иранские или северокорейские. Однако с учётом того, что баллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали применяться гораздо чаще, такие попытки вполне могут иметь место».

Российский эксперт считает, что материал в испанской газете направлен на формирование у обывателя картинки с выстоявшей украинской оборонкой, которая может всё и даже больше, лишь бы дали денег и ресурсов. Одновременно с этим Рожин называет «самой серьёзной проблемой материала» отсутствие логики.

«Совершенно очевидно, что если бы Украина производила достаточно боеприпасов советского или натовского образца, то никакая зарубежная помощь (в первую очередь снарядная и артиллерийская) была бы просто не нужна. Про обеспечение зарубежных стран оружием украинского производства и говорить нечего. Другой вопрос, что выход на промышленные объёмы производства требует совершенно иного подхода к поставке ресурсов и в первую очередь — энергетики, по которой в последние месяцы прилетает всё чаще», – резюмирует эксперт.