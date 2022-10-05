Подземный водный тракт: Восточный Крым станет независимым от Северо-Крымского канала

В Крыму параллельно руслу Северо-Крымского канала прокладывают подземный тракт водоподачи, который навсегда закроет вопрос стабильного водоснабжения центральных и восточных районов полуострова.

Подземный водовод, протяженностью 217 км, рассчитан на ежесуточную подачу 195 тысяч кубометров питьевой воды в Феодосию, Судак, Керчь и Ленинский район, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В 2014 году, когда русло Северо-Крымского канала на украинской стороне стараниями бывшего вице-премьера Крыма Андрея Сенченко перегородила дамба, было принято решение добывать пресную воду из трех водозаборов на севере полуострова – Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского.

Чтобы перебросить воду с севера на восток было принято нестандартное решение: перегородить Северо-Крымский канал земляной насыпью и использовать как тракт водоподачи на Керченский полуостров. Новый водный маршрут заработал уже в 2015 году, а в 2017 году началось строительство закрытого тракта, поскольку через испарение и русло канала уходило до 40% воды. Причем воды самой чистой, поднятой с глубины 150 метров. При транспортировке от 70 до 130 тысяч кубометров в сутки – потери были существенными.

«Это один из глобальных проектов Федеральной целевой программы развития Крыма, – отмечает заместитель директора по строительству АО «ОЭК-ГТ» Алексей Дронов. – После перекрытия канала было принято решение строить тракт и три водозабора, откуда вода по трубе поступает на насосные станции и дальше на очистные сооружения города Феодосии и города Керчи. Всего на Восток Крыма будет подаваться 195 тысяч кубометров воды ежесуточно, и это никак не зависит от работы канала. Тем более, что вода из подземных источников намного чище и ее потери исключены».

Стоимость контракта составляет 22 миллиарда рублей. Сдача объекта запланирована на декабрь 2024 года, но уже сейчас при необходимости воду могут запустить на Феодосию, а оттуда – в Судак и Коктебель. Новый водовод от водоочистных сооружений Феодосии через Коктебель и Щебетовку тоже строят за федеральный счет, параллельно латая старую трубу на всякий аварийный случай. Прежде воду в прибрежные поселки Восточного Крыма давали на несколько часов в день. Сейчас по тракту водоподачи на Феодосию пойдет 106 тысяч кубометров воды и еще 89 тысяч кубометров на Керчь.

Как и на Северо-Крымском канале для подачи воды на всем протяжении нового тракта строятся насосные станции. Только в отличие от объекта полувековой давности, современное оборудование позволяет автоматически регулировать напор воды и отсекать заслонками участки, нуждающиеся в ремонте. На этот случай на тракте прокладывают две ветки труб, чтобы не прерывать подачу воды во время ремонтных работ. Насосное оборудование, трансформаторные подстанции, электрощитовые – все отечественного производства, не говоря уже о чугунных и стальных трубах, которые прослужат минимум 50 лет.

Новый водовод заменит Северо-Крымский канал в питьевом водоснабжении, высвободив днепровскую воду для полива сельхозугодий. Но для восстановления мелиоративных систем потребуется около 3,5 миллиардов рублей и еще 10 миллиардов в виде субсидий аграриям для приобретения оборудования для искусственного орошения.