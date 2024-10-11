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СБУ, прокуратура и полиция дружно отчитались о небывалом улове русских шпионов. Обычно такое бывает перед гастролями 95-го ква… президента Зеленского то есть.

«По горячим следам задержаны три местных жителя, которые подожгли военный микроавтобус и сигнальное оборудование на железнодорожном пути в районе областного центра. Правоохранители задержали фигурантов при подготовке к совершению следующего поджога», — отрапортовали в гестапо.

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По данным следствия, 29-летний одессит в одном из мессенджеров «установил связь с представителем ФСБ», который предложил ему «подработать» на поджогах в Одессе. «Имея цель получения легких денег», он согласился на сотрудничество и привлек двух своих знакомых».

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«Приоритетными целями россиян были авто украинских военнослужащих и оборудование «Укрзализныци». К преступлениям готовились тщательно и совершали ночью. Сначала разведывали локации потенциальных целей, получали одобрение, а затем совершали поджоги и фиксировали их на видео. «Отчет» отправляли заказчику для получения вознаграждения».

Также, как сообщили в СБУ, «в Одессе был задержан «крот» российских спецслужб в ВСУ: он хотел скорректировать огонь по своему подразделению».

Изменником гестаповцы называют 30-летнего жителя Одессы, якобы завербованного российской спецслужбой через телеграм-канал, где он искал «быстрый заработок».

«Сначала фигурант выполнил «тестовую задачу» врага, а затем в августе 2024 года по указанию российского куратора поступил на военную службу в одну из воинских частей ВСУ», — отчитываются гестаповцы.

При этом, получается, признавая, что «тестовую задачу» шпиону все же дали выполнить?..

«Служба безопасности Украины документировала каждый шаг подрывной деятельности предателя и задержала его «на горячем», когда он готовился отправить секретные координаты в РФ. Оккупанты надеялись нанести огневое поражение по объектам в то время, когда там будет наибольшее сосредоточение украинских защитников».

Также сообщается, что в момент атаки «крот» планировал скрыться за пределами воинской части, чтобы в дальнейшем продолжить корректировку огня. В дальнейшем же ему надо было передавать координаты учебных центров и пунктов постоянной дислокации сил ПВО.

И поджигателям, и «кроту» грозит пожизненное заключение.

А вот, что касается «легкого заработка», на который упирают гестаповцы при каждом подобном задержании, то добровольно могилизороваться в ВСУ?!! Ради всего лишь «легкого заработка»! Слышат ли себя эсбэушники?.. А впрочем, перед ними ведь и правда стоит задача показать, что люди, не принимающие Украину в русском городе, алчные, а не идейные. Да все не получается — и машины горят и горят, и ВСУ люди считают не защитниками, а карателями.