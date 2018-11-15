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15.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко
 
Криминал, Крым, Провокации, Россия, Спецслужбы, Украина
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Поджоги, взрывы и шприцы на пляжах, – меджлисовский диверсант сознался во всём на камеру

Ялтинский городской суд приговорил к четырем годам тюремного заключения и штрафу в 110 тысяч рублей диверсанта Юнуса Машарипова, взорвавшего ЛЭП и два газопровода на ЮБК в ноябре прошлого года. Об этом говорится в сюжете телеканала «Крым24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время обыска силовики обнаружили в жилище Машарипова зажигательные смеси и взрывчатые вещества. Сам диверсант признался, что готовил еще ряд акций по заказу запрещенного в РФ меджлиса и СБУ. Он рассказал, что обратился в херсонский меджлис в 2016-м году, там его скоординировали с офицером СБУ Станиславом Аббасовым, который и раздавал задачи диверсанту.

«По его указанию я выполнял с ноября 2016-го года по сентябрь 2017-го, занимался сбором информации о социально-политической ситуации в Крыму, в Ялте… Я совершил поджог лесного массива в Большой Ялте и сфотографировал, а в конце августа предоставил данную видеосъемку. Раскидывал шприцы на пляжах для того, чтобы отдыхающие, видя эти шприцы, перестали приезжать на отдых в Ялту», – заявил Машарипов на допросе.

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