Поедет ли Путин на саммит ШОС в Индию?

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Взаимодействие высшего руководства Индии и Российской Федерации продолжается, несмотря на давление Запада.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол России в Индии Денис Алипов, отвечая на вопрос, когда будет возобновлена практика ежегодных встреч лидеров вне формата многосторонних мероприятий и можно ли ожидать присутствия Владимира Путина на саммите ШОС.

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«Практика ежегодных саммитов — это институциональная основа наших двусторонних отношений, которая не прерывалась даже во время пандемии COVID-19. В декабре 2021 года состоялся успешный визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели, где был подписан обширный пакет двусторонних соглашений. В прошлом году лидеры двух стран провели пять телефонных разговоров и встречу на саммите ШОС в Самарканде. В этом плане взаимодействие на высшем уровне не испытывает недостатка. Что касается участия президента России в саммитах «группы двадцати» и ШОС в Нью-Дели, то предлагаю дождаться официальной информации. В любом случае подготовка к обоим мероприятиям активно ведется, состоялись предваряющие их встречи на уровне министров иностранных дел в марте и мае этого года. Для нас обе структуры носят приоритетный характер, и мы плотно работаем с индийским председательством для достижения весомых результатов», – сказал Алипов в интервью «Известиям».

При этом он обратил внимание на колоссальное давление, которое оказывает Запад на Индию, требуя отказаться от сотрудничества с Россией.

«В условиях нашего противостояния с Западом Индия проводит взвешенную политику, демонстрируя самостоятельность в принятии решений. Тактика политического давления в ее случае не работает. Другое дело — новые экономические условия, с которыми нашим странам приходится считаться. В этой части мы создаем и отлаживаем механизмы, которые позволяют продолжать работать вне зависимости от односторонних антироссийских санкций. Давление Запада на Индию продолжается, и политику в этом плане США формулируют открыто — оторвать ее от России. Поддержание дружественных отношений с нашей страной соответствует национальным интересам Индии, и, полагаю, она не поступится ими по чьей-либо прихоти», – надеется дипломат.