«Поединок с Западом переходит в чемпионские раунды» – вице-спикер крымского парламента

29.09.2022  18:41 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина потеряла свой шанс стать процветающим государством – сейчас происходит процесс ее демонтажа.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил вице-спикер Госсовета Крыма Владимир Бобков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина потеряла свой шанс стать процветающим государством – сейчас происходит процесс ее демонтажа. Об...

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«Мы становимся свидетелями важнейшего исторического процесса, который начался в 2014-м году, а сегодня приобрел первые оформленные признаки, оформленные черты. Это начало ликвидации государства под названием Украина. То, что это государство в ближайшее время исчезнет с политической карты мира, сегодня не понимают только те, кто плохо знают историю или заглядывают в словарь, когда видят слово «геополитика».

Мы понимаем, что государство исчезает. Получив уникальный исторический шанс, который дан был уникальным географическим положением, который был дан большим производственным потенциалом, еще унаследованным от Советского Союза, попросту был растранжирен в считанные годы. Государство, которое должно было стать базовым партнером единого союза Российской Федерации, Белоруссии и Украины, по сути превратили в анти-Россию и антироссийскую миссию сделали главной жизненной задачей этой страны», – подчеркнул Бобков.

Политик также уверен, что сейчас Запад получает «серию ударов» перед «решающим раундом».

«Сейчас мы являемся свидетелями замечательной послекрымской серии ударов, которые наносим коллективному Западу. Эта серия ударов — это проведение референдумов и в ближайшие дни — признание этих территорий новыми субъектами Российской Федерации. Нужно понимать, что поединок на этом не заканчивается, он как раз будет переходить в «чемпионские раунды», – заключил он.

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