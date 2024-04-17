Поэт-иноагент Быков увидел себя Троцким с ледорубом в голове

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров якобы готовили по заданию ФСБ диверсию против российских оппозиционных эмигрантов.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил поэт-инагент Дмитрий Быков, ставший в свое время жертвой розыгрыша, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неужели вы думаете, что так называемые пранкеры, а на самом деле совершенно другое слово, начинающееся на «п» и заканчивающееся на «р», было бы уместно, неужели вы думаете, что Вован и Лексус, эта агентура ФСБ – звонила нам для того, чтобы узнать наше отношение к Украине. Мы про это говорим везде. Они пытались всю зарубежную российскую оппозицию собрать в одном месте, вывезти якобы для концерта на Украине, а на самом деле привезти в Москву и там устроить показательный процесс», – валял дурака Быков.

Он пригрозил пранкерам, что если они продолжат свои «диверсии», то столкнутся с западными спецслужбами.

«О попытках этих ухищрений, кстати говоря, прекрасно осведомлены не только мы, но и спецслужбы тех стран, где мы проживаем. Поэтому вряд ли посланцы Кремля будут чувствовать себя здесь также вольготно, как Меркадер в Мексике», – бредил Быков.