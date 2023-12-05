Поэт-иноагент насочинял, как украинский «нарратив» захватит Россию после Путина

Елена Острякова.  
05.12.2023 17:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Либеральный поэт-иноагент Дмитрий Быков, сбежавший из России, допускает, что «после Путина» к власти в России придут украинцы.

Об этом он заявил в интервью «Дойче Велле», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Либеральный поэт-иноагент Дмитрий Быков, сбежавший из России, допускает, что «после Путина» к власти в...

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«Это любопытный вопрос. Надо думать, кто придет. У меня есть поэма «Суд». Там входит человек в камуфляже и по-украински говорит: «Звиняйте, охорона втомылась». То есть – «караул устал». Но это может быть иначе. Я не знаю, кто это будет», – паясничал Быков.

Скромный поэт продолжил цитировать сам себя и вспомнил, как когда-то писал о том, что президент Украины не правит страной, а «создает нарратив», в котором все его чиновники играют отведенные им роли.

«Арестович гениальный провокатор, который говорит все то, что должен был говорить Зеленский. Арестович все время говорит: я должен быть врагом, я идеальный враг. Украине нужен хороший враг. Я год назад его предупреждал: Леш, вас все назовут предателем. «Да, я к этому стремлюсь, я этим питаюсь».

Я не знаю, в каких реальных отношениях находятся Ермак, Арестович, Залужный. Мне это не интересно. Я вижу, что в выстроенном нарративе каждый занимает свою безупречную нишу. Арестович говорит все, что надо сказать, и что не может сказать власть», – рассуждал Быков.

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