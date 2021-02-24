«Поэтка, членкиня, инженерка – это не феминитивы, а норма» – нацсовет по стандартам «мовы»

24.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Присоединение Украины к международной инициативе «Партнерство Биарриц» подразумевает реформирование украинского языка до состояния «гендерно чувствительного».

О двойном мовном кошмаре для русскоязычных поведала на пресс-конференции в Киеве «председателька» национальной комиссии по стандартам государственного языка Орися Демская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы рассмотрели один из пунктов правописания, где идет речь о гендерно нейтральном языке, о феминитивах. Мы это сделали не потому, что это касается правописания, а даже больше, потому что Украина присоединилась к международной инициативе «Партнёрство Биарриц». И именно это «Партнёрство Биарриц» определяет работу на гендерно чувствительном языке.

И тут на первый взгляд, к сожалению, складывается впечатление, что речь идет о феминизации или употреблении, иногда в кавычках говорю, как говорят наши оппоненты, об употреблении феминитивов, об употреблении женских названий, женских форм. Нет. На самом деле, речь ведется и о мужском, и о женском в грамматике, в лексике, в морфологии стандартного государственного языка.

Тут, прежде всего, речь ведётся о номенклатуре названий профессий и о других аспектах гендерно чувствительного языка, которые национальная комиссия по стандартам государственного языка рассматривает в рамках именно норм по правописанию современного украинского языка», – рассказала Демская.

Отметим, осенью 2020 года Украина по инициативе супруги Владимира Зеленского получила официальный статус участницы «Партнерства Биарриц» – международной инициативы равных прав и возможностей для всех».

Проект был основан лидерами стран G7 на саммите в городе Биаррице (Франция) 25 августа 2019 года под председательством президента Франции Эммануэля Макрона. Цель инициативы – «усилить ответственность и консолидировать усилия международного сообщества по достижению гендерного равенства».