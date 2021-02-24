Подпишись на рассылку
24.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Идиотизм, мова, Общество, Политика, Произвол, Россия, Украина
Просмотров:

«Поэтка, членкиня, инженерка – это не феминитивы, а норма» – нацсовет по стандартам «мовы»

Новости Украины

Присоединение Украины к международной инициативе «Партнерство Биарриц» подразумевает реформирование украинского языка до состояния «гендерно чувствительного».

О двойном мовном кошмаре для русскоязычных поведала на пресс-конференции в Киеве «председателька» национальной комиссии по стандартам государственного языка Орися Демская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы рассмотрели один из пунктов правописания, где идет речь о гендерно нейтральном языке, о феминитивах. Мы это сделали не потому, что это касается правописания, а даже больше, потому что Украина присоединилась к международной инициативе «Партнёрство Биарриц». И именно это «Партнёрство Биарриц» определяет работу на гендерно чувствительном  языке.

И тут на первый взгляд, к сожалению, складывается впечатление, что речь идет о феминизации или употреблении, иногда в кавычках говорю, как говорят наши оппоненты, об употреблении феминитивов, об употреблении женских названий, женских форм. Нет. На самом деле, речь ведется и о мужском, и о женском в грамматике, в лексике, в морфологии стандартного государственного языка.

Тут, прежде всего, речь ведётся о номенклатуре названий профессий и о других аспектах гендерно чувствительного языка, которые национальная комиссия по стандартам государственного языка рассматривает в рамках именно норм по правописанию современного украинского языка», –  рассказала Демская.

Отметим, осенью 2020 года Украина по инициативе супруги Владимира Зеленского получила официальный статус участницы «Партнерства Биарриц» – международной инициативы равных прав и возможностей для всех».

Проект был основан лидерами стран G7 на саммите в городе Биаррице (Франция) 25 августа 2019 года под председательством президента Франции Эммануэля Макрона. Цель инициативы – «усилить ответственность и консолидировать усилия международного сообщества по достижению гендерного равенства».


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть