Поезд Додона уже ушел. Над Молдовой нависла петля досрочных

26.03.2021, Кишинев, Алиса Александрова

Прозападный президент Молдовы Майя Санду стала еще на шаг ближе к победе над Игорем Додоном и социалистами. В парламенте провалилась вторая попытка утверждения правительства. Теперь Санду может пойти на роспуск парламента и досрочные, на которых ее партия PAS имеет большие шансы победить.

Все по плану… президента

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

За прошедшие три месяца парламент Республики Молдова провалил две попытки по избранию нового правительства. Обе кандидатуры на должность премьер-министра выдвинула президент Майя Санду. Парламентское большинство в лице депутатов ПСРМ и фракции ШОР имели своих кандидатов, которых Санду выдвигать под различными предлогами отказалась. В этих условиях они провалили обе попытки голосования за кандидатов президента и, как Санду и рассчитывала, создали все необходимые предпосылки для роспуска законодательного органа.

Неудавшийся премьер-министр номер два, депутат Игорь Гросу, раскритиковал депутатов парламентской коалиции, которые покинули заседание не заслушав программы правительства Гросу и не проголосовав за него.

«Сегодня мы получили еще одно подтверждение, что этот парламент не думает о стране или людях. Нам необходимо мобилизовать все усилия для выхода из пандемического кризиса и организации досрочных выборов, чтобы граждане очистили этот парламент от воров и грабителей», – заявил Гросу.

Игорь Госу.

Майя Санду, объявлявшая досрочные выборы своей первоочередной целью на президентском посту, тут же инициировала новые консультации с парламентскими фракциями. Президент хочет обсудить с депутатами сроки роспуска парламента и назначение досрочных парламентских выборов.

Своя игра ПСРМ

У социалистов, Игоря Додона и Илана Шора свои планы. Досрочных выборов они не хотят, так как справедливо опасаются, что после выборов их партии перестанут быть парламентским большинством. Все вызывающие доверие опросы показывают катастрофическое снижение доверия как к Партии социалистов, называющей себя пророссийской, так и к партии олигарха Илана Шора, скрывающегося в Израиле.

Свой страх перед досрочными выборами лидер социалистов Игорь Додон прячет под опасением, что голосование вызовет вспышку коронавирусной инфекции.

«Я сделаю все возможное, чтобы не допустить, чтобы кто-то шел на выборы по трупам ради того, чтобы увеличить количество мандатов в парламенте» – заявил Додон накануне в эфире одного из телеканалов.



Чтобы не допустить роспуска парламента, социалисты направили в Конституционный суд новый запрос. Они просят признать выдвижение Гаврилицэ (первого кандидата Санду) недействительным и, таким образом, аннулировать предыдущую проваленную попытку. Юристы Партии социалистов утверждают, что указ о выдвижении Натальи Гаврилицэ президент Майя Санду опубликовала задним числом, после того как та выступила в парламенте перед депутатами и не получила от них ни единого голоса поддержки. Указ о выдвижении Гаврилицэ был подписан президентом 27 января, а в «Официальном мониторе» его опубликовали только 26 февраля.

Новости СМИ2 «Указ был опубликован в «Официальном мониторе» постфактум, и это влияет на его конституционность», – отмечают юристы ПСРМ. На этом основании они просят Конституционный суд дать парламенту еще одну попытку для избрания правительства.

У социалистов и депутатов ШОР есть и кандидат на должность главы правительства – посол Республики Молдова в России Владимир Головатюк.

Владимир Головатюк.

В пятницу коалиция ПСРМ-ШОР напомнит Майе Санду на консультациях о наличии у них собственного кандидата и полном несогласии с ее решением распустить парламент.

Поезд ушел

Убедить и Санду, и Конституционный суд в отсутствии обстоятельств роспуска парламента будет непросто. Все необходимые юридические обстоятельства президент соблюла. Во-первых, 23 марта прошло 90 дней со дня отставки правительства Кику. А, согласно ст. 85 (1) Конституции, если парламент по истечению 3 месяцев не сформировывает новое правительство, президент Молдовы после консультаций с парламентскими фракциями вправе обратиться в КС и распустить парламент.

Эксперт-конституционалист Александр Арсение отмечает, что Конституционный суд по сути уже высказывался о выдвижении Гаврилицэ, а «один и тот же вопрос ни одна судебная инстанция не рассматривает два раза».

Кроме того, в указе Санду об утверждении Гаврилицэ в качестве кандидата в премьеры говорится, что он вступил в силу с момента подписания.

Также по словам Арсение, все попытки выдвинуть кандидатов в премьеры исчерпаны. Он утверждает, что у депутатов больше нет шансов выдвинуть в премьеры Владимира Головатюка, как предлагают социалисты.

«Поезд ушел. Ст. 85 Конституции говорит очень ясно, что после второй попытки утвердить правительство создались все условия для роспуска парламента, тем более прошли три месяца», — указал эксперт.