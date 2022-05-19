Поезд Минск-Симферополь встал на запасный путь

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Новости Украины

Открытие железнодорожного сообщения между Крымом и Минском отошло на второй план.

Перевозчик не в состоянии удовлетворить существующий спрос на поездки в Крым, и пока небо над югом России закрыто – ни о каких новых направлениях не может идти речь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В апреле посол России в Беларуси Борис Грызлов на выставке «Отдых 2022» высказал пожелание соединить Минск и Крым железнодорожным сообщением. С этой целью он предложил продлить маршрут состава «Симферополь – Смоленск». Спустя две недели председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Белоруссии Филипп Гулый анонсировал запуск прямого железнодорожного сообщения между Крымом и Минском с 26 мая.

Однако на эту дату компания-перевозчик «Гранд-Сервис. Экспресс» назначила запуск маршрута «Симферополь – Смоленск» с беспересадочными вагонами до Белгорода.

«На сегодняшний день информации о назначении поезда сообщением Минск – Симферополь у компании-перевозчика нет», – сообщили «ПолитНавигатору» в пресс-службе компании.

Как пояснил экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин, до возобновления авиасообщения на российском юге говорить об открытии новых железнодорожных маршрутов не приходится.

«Пропускной способности перевозчика «Гранд-Сервис. Экспресс», емкости его составов не хватает. Чтобы покрыть дефицит мест, количество существующих вагонов нужно увеличить в 4 раза. Поэтому все перспективные направления, в том числе Симферополь – Минск, сегодня отходят на второй план – физически нет вагонов для его исполнения. О каком Минске можно говорить, когда для поездок в Москву вагонов не хватает», – подчеркнул экс-министр.

Компания-перевозчик пользуется динамическим ценообразованием, и чем ближе дата поездки и ажиотажней спрос, тем выше стоимость. По словам Цуркина, он приобрел билеты в вагон-купе в Москву и обратно на конец мая за 22 тысячи рублей, что сравнимо со стоимостью авиаперелета бизнес-классом. Помимо дороговизны, время в пути по железной дороге из Москвы в Крым и обратно занимает трое суток отпуска, что существенно при его средней продолжительности в две недели.

Прежде министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко прогнозировал в этом году не меньше 9 миллионов туристов. Но добраться на полуостров можно только через Крымский мост. В этой связи Минкурортов попросило увеличить количество поездов и субсидировать поездки аналогично воздушному транспорту, поскольку в пиковый период стоимость поездки может доходить до 15-16 тысяч рублей.