Поезд НАТО мчится к войне с Россией, под угрозой Северо-Запад – Сивков
Финляндия и Швеция разрешили перебрасывать по своей территории войска НАТО, что можно считать подготовкой Альянса к большой войне с Россией.
Об этом в эфире интернет-канала «delib» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Поезд НАТО мчится к войне с Россией. Сейчас Финляндия и Швеция предоставили возможность перебрасывать через свою территорию войска НАТО на границу с Россией, предоставили для этого свою транспортную инфраструктуру.
То есть, у нас теперь линия соприкосновения с крупными регулярными формированиями НАТО уже проходит по границе с Финляндией. А это означает, что под угрозой целый ряд ключевых районов», – подчеркнул Сивков.
«А это важнейший промышленный район, там производится большое количество материальных ценностей. А самое главное – Карельский перешеек оказывается под ударом.
А Кольский полуостров – это главный район базирования Северного флота, в состав которого входит наиболее крупная группировка морских ядерных сил», – добавил эксперт.
Спасибо!
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