Поезд НАТО мчится к войне с Россией, под угрозой Северо-Запад – Сивков

Максим Столяров.  
28.06.2024 18:15
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня


Финляндия и Швеция разрешили перебрасывать по своей территории войска НАТО, что можно считать подготовкой Альянса к большой войне с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «delib» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Финляндия и Швеция разрешили перебрасывать по своей территории войска НАТО, что можно считать подготовкой...

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«Поезд НАТО мчится к войне с Россией. Сейчас Финляндия и Швеция предоставили возможность перебрасывать через свою территорию войска НАТО на границу с Россией, предоставили для этого свою транспортную инфраструктуру.

То есть, у нас теперь линия соприкосновения с крупными регулярными формированиями НАТО уже проходит по границе с Финляндией. А это означает, что под угрозой целый ряд ключевых районов», – подчеркнул Сивков.

«А это важнейший промышленный район, там производится большое количество материальных ценностей. А самое главное – Карельский перешеек оказывается под ударом.

А Кольский полуостров – это главный район базирования Северного флота, в состав которого входит наиболее крупная группировка морских ядерных сил», – добавил эксперт.

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