Поезд НАТО мчится к войне с Россией, под угрозой Северо-Запад – Сивков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Финляндия и Швеция разрешили перебрасывать по своей территории войска НАТО, что можно считать подготовкой Альянса к большой войне с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «delib» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Поезд НАТО мчится к войне с Россией. Сейчас Финляндия и Швеция предоставили возможность перебрасывать через свою территорию войска НАТО на границу с Россией, предоставили для этого свою транспортную инфраструктуру. То есть, у нас теперь линия соприкосновения с крупными регулярными формированиями НАТО уже проходит по границе с Финляндией. А это означает, что под угрозой целый ряд ключевых районов», – подчеркнул Сивков.

«А это важнейший промышленный район, там производится большое количество материальных ценностей. А самое главное – Карельский перешеек оказывается под ударом. А Кольский полуостров – это главный район базирования Северного флота, в состав которого входит наиболее крупная группировка морских ядерных сил», – добавил эксперт.