«Поезд ушёл!» – Корнилов об автономии Донбасса

20.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Всё чаще на Украине играющие роль «оппозиционных политиков» озвучивают предложение о предоставлении автономии Донбассу, и не исключено, что в будущем это станет «мейнстримом» в Киеве, однако говорить об этом имело смысл в 2014 году, сейчас уже поздно.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу упоминания автономии Донбасса – да, через год, через два это станет мейнстримом не только в обществе, но и среди политиков (на Украине – ред.). Только вопрос: зачем теперь это Донбассу? Ему надо было эту автономию предлагать в 2014 году. А теперь всё, поезд ушёл, и пока вы там на Украине это не поймёте, дело с мёртвой точки не сдвинется», – заявил Корнилов.