«Поезд ушёл – мы в конечной точке»: на Украине кончается уголь

Новости Украины

Украина входит в отопительный сезон с такими запасами угля, которые сравнимы с запасами на выходе из прошлого отопительного сезона, когда в электроэнергетике страны был кризис и электроэнергию приходилось закупать в России и Белоруссии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Юрий Корольчук, сооснователь Фонда энергетических стратегий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отопительный сезон фактически сорван. На ТЭС сейчас находится 480 тыс. тонн угля. Дальше этот объем будет только сокращаться. Чтобы помочь представить масштаб катастрофы – я хочу напомнить февраль, когда тоже был кризис и мы более-менее успешно вышли из него исключительно за счет импорта электроэнергии из Белоруссии и России, и тогда на складах был зафиксирован рекордно низкий показатель запасов угля – 450 тыс. тонн. Сегодня, на начало отопительного сезона – 480 тыс. тонн угля. Где мы находимся? Мы на самом деле сегодня находимся в конечной точке. Какой выход из этой ситуации? Поезд ушел, мы не сели в последний вагон, даже не попробовали добежать до него. Потому что не могли – по разным причинам», – заключил Юрий Корольчук.