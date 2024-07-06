Поездка Орбана в Москву дала результат – Будапешт разругался с Берлином, а Вашингтон пропесочил венгров

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Венгрия внезапно отменила ранее согласованный визит в Будапешт министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Это произошло после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его необъявленную поездку в Москву с «миротворческой миссией».

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Как сообщает Bloomberg, Бербок должна была встретиться со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, сопровождавшим Орбана в визите в Россию. Однако венгерское правительство очень быстро отменило встречу в пятницу вечером, что вызвало удивление правительства Германии, сказал агентству неназванный чиновник в Берлине.

По его словам, в свете внештатной поездки Орбана в Россию, «серьезная и честная дискуссия между двумя министрами иностранных дел была бы очень важной».

В Соединенных Штатах Америки также с видимым неудовольствием прокомментировали вояж Орбана в Москву. В Вашингтоне обеспокоены не только тем, что это первый за три года СВО визит важного европейца в столицу РФ, но и тем, что Орбан не использовал эту поездку для того, чтобы поспособствовать установлению мира на Украине, как он видится западной коалицией. Вместо этого венгерский премьер продвигал план Китая и заигрывал с «неприемлемыми» условиями Путина.

«Мы обеспокоены тем, что премьер-министр Орбан решил совершить поездку в Москву, которая не будет способствовать ни делу мира, ни суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины», – заявили на брифинге в Госдепе.

У Блинкена также повторили официальную позицию Штатов касательно того, что «Россия могла бы уже сегодня завершить эту войну, прекратив агрессию против Украины».

Очевидно, это западная «зеркалка» на известный российский тезис о том, что война прекратится сразу же, как Запад перестанет вооружать Украину.

Орбан не может считать себя «миротворцем», пока не потребует от Путина прекращения войны на условиях, уважающих суверенитет Украины, — заявил посол США в Венгрии Дэвид Прессман.

«Лидер Венгрии решил встать на сторону человека, чьи силы несут ответственность за преступления против человечности в Украине, и является единственным среди наших членов Альянса. В то время как Россия наносит удары по украинскому гражданскому населению, Венгрия умоляет о бизнес-соглашениях», — написал дипломат.

Сам же Орбан в ответ на критику оправдывается, что усилия по установлению мира в Украине не имеют результатов “из-за бюрократического бреда Брюсселя”. Очевидно, это шпилька в адрес уходящего главы дипломатии ЕС Борреля, заявившего, что ЕС исключает официальные контакты с Москвой, а встреча Орбана и Путина — исключительно двусторонние отношения Венгрии и России.