Поездка Поклонской в Казахстан – тест для Токаева и героини Русской весны

Поездка в Казахстан смогла бы стать настоящим тестом успешности Натальи Поклонской на новом месте работы в Россотрудничестве. Однако ее прием казахскими властями одновременно стал бы тестом и для союзников России по ОДКБ.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал Иван Скориков, руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

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«Наталья Поклонская в своих соцсетях поинтересовалась у подписчиков, где ей провести первую встречу с соотечественниками в новой должности заместителя руководителя Россотрудничества. Среди вариантов: Казахстан, ЛДНР, Молдавия, Кабо-Верде, и почему-то Болгария.

Если рассматривать возможность встречи вживую, а не онлайн, то объективно Поклонскую пустят лишь в Казахстан и Донбасс, возможно, и в Кабо-Верде, где нужно еще поискать соотечественников.

Нынешняя Молдавия находится в тесном русофобском союзе с Украиной, и, в лучшем случае не пустит госпожу Поклонскую, как недавно не пустила российских наблюдателей на выборы в Приднестровье, а в худшем – выдаст на неминуемую расправу в Киев.

Донбасс Поклонская уже посещала и непременно вернётся, республики всегда были в сфере её интереса, и, честно сказать, именно на гуманитарном направлении там Россия неплохо справляется.

Чего не скажешь о Казахстане, о русских жителях которого на фоне бесконечно украинского конфликта, как-то подзабыли. А их 3,5 миллиона, и после страшных событий января наши соотечественники находятся там в тяжелом моральном состоянии.

К сожалению, даже после наведения порядка в республике при поддержке ОДКБ, казахстанские власти так и не развернули курс предшественников на мягкую дерусификацию. Более того, ряд должностей в новом правительстве заняли люди, известные своими русофобскими заявлениями.

Со слов общественников, русские не ощущают должного внимания со стороны большой Родины, а диппредставительства ведут себя тише воды – ниже травы, когда дело касается русских вопросов.

А это и негласный этнический подход в кадровой политике, переименования городов и улиц, латинизация казахского алфавита и историческая ревизия, дерусификация вывесок, давление на казачьи организации, языковые патрули и бытовая русофобия.

Русские бежали по 40 000 в год из еще недавно «самой спокойной постсоветской страны». А сейчас социология говорит, что многие уже собрали или собирают чемоданы.

Наталья Владимировна проявила себя как смелый, неравнодушный депутат, и, надеюсь, услышит чаяния наших людей в Казахстане. К тому же будет прекрасный повод проверить евразийское братство – посмотреть, как местные власти встретят подсанкционную героиню Русской весны», – резюмировал Скориков.