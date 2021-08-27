Поездка Зеленского в США снова под вопросом – Байдену сейчас не до Украины

27.08.2021 12:40 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Президенту США Джо Байдена сейчас не до своего украинского коллеги Владимира Зеленского, визит которого в Вашингтон запланирован на 31 августа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил адьюнкт-профессор университета Джона Хопкинса, бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер.

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Издание поинтересовались, могут ли вчерашние теракты в Кабуле повлиять на встречу Байдена и Зеленского.

«Вполне возможно, что встреча сорвется. Потому что это катастрофа для Америки и для Байдена лично. Потому что эти смерти американцев можно связать непосредственно с его некомпетентностью. Американская общественность вряд ли это простит. И встреча с Зеленским – под вопросом. В любом случае Байден не будет в состоянии договариваться с Украиной о чем-либо существенном. Потому что это вправду самый большой кризис за время его президентства и президентства его предшественников за многие годы», – считает Саттер.

По его словам, .сейчас не в интересах Украины проводить эту встречу, поскольку все внимание в Америке сейчас будет сосредоточено на Афганистане и на ответственности президента.

«Потому ожидать, что Украине выделят какое-то время и она получит какое-то внимание – это ожидать слишком многого. И это при том, что украинские проблемы все равно очень важные. Но в нынешний атмосфере я бы на месте Зеленского не настаивал бы на встрече сейчас», – подчеркнул эксперт.

Он говорит, что даже если встреча состоится, сложно рассчитывать какие-то окончательные решения будут объявлены в нынешней ситуации.

«Самая большая проблема сейчас в том, что любые уверения в поддержке Украины против потенциальной российской агрессии будут сталкиваться с примером Афганистана, где американцы просто бросили своих союзников. Сейчас Зеленский планирует поехать в страну, которая потеряла очень много, – людей, уверенность в твердости ее решений, потеряла понимание мировой ситуации. Даже если Байден скажет – «Мы на 100% поддерживаем Украину, мы будем защищать Украину!», – люди в это не поверят. Перед их глазами будет стоять Афганистан. Хотя Америка не воевала с украинцами против оккупантов, но когда такая великая держава так ведет себя, это порождает сомнения по поводу всех ее обещаний», – резюмировал Саттер.

Напомним, что США приняли решение о выводе своих войск после более 20-летней войны в Афганистане. В настоящее время власть в стране перешла к талибам. Под контролем сил НАТО во главе с США остается лишь Кабульский аэропорт, который фактически штурмуют брошенные американцами союзники из числа афганцев.

Вчера в аэропорту и ряде других мест Кабула произошла серия террактов, в ходе которых погибло более 100 человек. Среди погибших — 13 американских военнослужащих. Ответственность взяли на себя террористы ИГИЛ.