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27.08.2021 12:40 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Афганистан, Дзен, Политика, США, Украина
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Поездка Зеленского в США снова под вопросом – Байдену сейчас не до Украины

Новости УкраиныПрезиденту США Джо Байдена сейчас не до своего украинского коллеги Владимира Зеленского, визит которого...

Президенту США Джо Байдена сейчас не до своего украинского коллеги Владимира Зеленского, визит которого в Вашингтон запланирован на 31 августа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил адьюнкт-профессор университета Джона Хопкинса, бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер.

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Издание поинтересовались, могут ли вчерашние теракты в Кабуле повлиять на встречу Байдена и Зеленского.

«Вполне возможно, что встреча сорвется. Потому что это катастрофа для Америки и для Байдена лично. Потому что эти смерти американцев можно связать непосредственно с его некомпетентностью. Американская общественность вряд ли это простит. И встреча с Зеленским – под вопросом. В любом случае Байден не будет в состоянии договариваться с Украиной о чем-либо существенном. Потому что это вправду самый большой кризис за время его президентства и президентства его предшественников за многие годы», – считает Саттер.

По его словам, .сейчас не в интересах Украины проводить эту встречу, поскольку все внимание в Америке сейчас будет сосредоточено на Афганистане и на ответственности президента.

«Потому ожидать, что Украине выделят какое-то время и она получит какое-то внимание – это ожидать слишком многого. И это при том, что украинские проблемы все равно очень важные. Но в нынешний атмосфере я бы на месте Зеленского не настаивал бы на встрече сейчас», – подчеркнул эксперт.

Он говорит, что даже если встреча состоится, сложно рассчитывать какие-то окончательные решения будут объявлены в нынешней ситуации.

«Самая большая проблема сейчас в том, что любые уверения в поддержке Украины против потенциальной российской агрессии будут сталкиваться с примером Афганистана, где американцы просто бросили своих союзников. Сейчас Зеленский планирует поехать в страну, которая потеряла очень много, – людей, уверенность в твердости ее решений, потеряла понимание мировой ситуации. Даже если Байден скажет – «Мы на 100% поддерживаем Украину, мы будем защищать Украину!», – люди в это не поверят. Перед их глазами будет стоять Афганистан. Хотя Америка не воевала с украинцами против оккупантов, но когда такая великая держава так ведет себя, это порождает сомнения по поводу всех ее обещаний», – резюмировал Саттер.

Напомним, что США приняли решение о выводе своих войск после более 20-летней войны в Афганистане. В настоящее время власть в стране перешла к талибам. Под контролем сил НАТО во главе с США остается лишь Кабульский аэропорт, который фактически штурмуют брошенные американцами союзники из числа афганцев.
Вчера в аэропорту и ряде других мест Кабула произошла серия террактов, в ходе которых погибло более 100 человек. Среди погибших — 13 американских военнослужащих. Ответственность взяли на себя террористы ИГИЛ.

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