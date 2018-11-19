Поездки на Украину признали опасными для здоровья

19.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Мать с ребенком из Севастополя заболели корью после поездки на Украину и в Польшу.

Об этом рассказала главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора Светлана Соляникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они заболели после поездки, лечатся стационарно. Предпоследний случай заболевания кори был в Севастополе в 2012 году», – сказала .

По ее информации, в текущем году на территории Республики Крым зарегистрированы 35 случаев кори, а в 2017 году – 6.

Пять бригад медиков выехали в район, где проживает семья, и в школу, где обучается ребенок, чтобы провести вакцинацию взрослого и детского населения.

«Запланированы к вакцинации от кори в текущем году 12 тысяч взрослых и 9 тысяч детей Севастополя. Детское население привито от кори на 90%, взрослое – на 62%. Это те, которые подлежат ревакцинации, вновь прибывшие, те, у кого отсутствует вакцинация», – сказал главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга.

По его словам, на следующий год запланировано привить от кори 24 тысячи человек.

«Оснований для массовых заболеваний корью в Севастополе нет. Департаментом здравоохранения и Роспотребнадзором проводятся все необходимые профилактические мероприятия», – сказал Грыга.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, эпидемия кори на Украине не утихает – за неделю заболели еще 440 человек.

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