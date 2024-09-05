Поездкой в Монголию Путин дал пощечину Западу, а Украина осталась без оружия, – эксперт

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Поездкой в Монголию президент России Владимир Путин дал звонкую пощечину всему Западу, который руками Международного уголовного суда выписал российскому лидеру ордер на арест.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил украинский аналитик Александр Демченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Демченко, этот визит вызовет «эффект домино» и Путина будут принимать другие страны-члены МУС, которые формально должны были бы его задержать.

В это же время в Штаты ездила украинская делегация, просившая дать дальнобойные американские ракеты и разрешить бить ими вглубь РФ, но получила отказ.

«Политической воли сейчас не хватит, и нужно на это трезво смотреть. При любых раскладах, какой бы не была новая администрация в Штатах, Украина не получит еще долго разрешения бить по России американским оружием. Будет ли то администрация Трампа или администрация Харрис. Один очень показательный момент, по которому мы можем делать анализ, очень трезво и точно – это поездка Владимира Путина в Улан-Батор, в Монголию. Он туда поехал, пытался решить газовые вопросы, пытался получить оружие из Монголии, которая имеет очень много похожего – и очень много советского оружия, и много похожего оружия, которое подходит Российской Федерации, и боеприпасов. И пытался решить вопрос из Китая оружия, нелегально, серо, через территорию Монголии. Много вопросов – несмотря на то, что монголы подписали Римский статут, что они являются частью Международного уголовного суда, ордер на арест выписан Путину, ничего не произошло. Штаты замолчали, Международный уголовный суд ничего не сказал, монголы сказали, что мы зависимы от энергоносителей, нефти и газа из России, – извиняйте, мы – нейтральное государство. Европейцы проглотили все «фекалии» Владимира Путина. Он устроил свою очередную спецоперацию, чтобы дать звонкую пощечину всему Западу. И он это сделал. А далее, к большому сожалению, мы увидим эффект домино, как Путина начнут принимать в Саудовской Аравии, на территории Турции, Бразилии или Венесуэлы. Я не удивлюсь, если однажды Виктор Орбан его у себя примет или сербский президент Вучич», – заявил Демченко.