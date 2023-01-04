«Погасить Львов, Ужгород и все ж/д узлы» – полковник ЛНР о целях «калибровок» 

Владимир Гладков.  
04.01.2023 18:50
  (Мск) , Севастополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Если бы систематические «калибровки» инфраструктуры начались бы раньше, возможно, на Харьковщине был бы другой исход, поскольку командование ВСУ могло не успеть так оперативно перебросить по ж/д личный состав, когда украинские подразделения буквально «с колёс» пошли в атаку на Купянском направлении.  

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастополький» заявил советник главы МВД ЛНР полковник Виталий Киселёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».  

Если бы систематические «калибровки» инфраструктуры начались бы раньше, возможно, на Харьковщине был бы другой...

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«Безусловно, удары по электрической инфраструктуре останавливают предприятия, на которых идёт ремонт, предприятия, на которые сегодня являются складами боеприпасов и местами нахождения личного состава, а также всего оборудования, которое поставляется с Запада. Безусловно, это очень большой плюс, но у нас остаётся железная дорога, которая всё равно продолжает функционировать.  

В Америке ещё в середине лета озвучили, что около двух тысяч военнослужащих, которые занимаются логистикой должны зайти на территорию Украины и провести именно рекогносцировку по поводу доставки боеприпасов.  

Америка – специалисты в этой области, и они принимают за это существующую инфраструктур – это крупные предприятия, мощнейшие организации, те же торговые сети, которые могут небольшими автомобилями доставлять в любую точку боеприпасы. Это нормально. Но здесь самое главное – контроль и своевременность поставки этих боеприпасов, подвоза личного состава», – сказал Киселёв.  

 

Он привёл пример эффективности такой тактики.  

«Точно так же, как это происходило у нас на Купянском направлении. В принципе, то количество личного состава, которое они бросили – они бросили с колёс, которые пошли на Купянское направление, точно так же они хотели Сватово и Кременное захватить, но у них ничего не получилось», – напомнил полковник.  

«Поэтому, безусловно, это играет очень важную роль в том, что наносятся [удары] и обесточиваются западные области. Это нужно Ужгород погасить, Львов и другие территории, потому что как раз там и сконцентрирована основная ремонтная база, поставки вооружений и подготовки личного состава.  

Ну и безусловно, уже надо будет переходить к подвижному составу именно железнодорожных путей сообщений – это тоже немаловажная вещь. Как бы то ни было, но тепловозы они точно так же собирают с Польши, которые в отстойниках стоят, в Румынии, в Молдавии, и дизелями таскают эти составы. Используя при этом как раз пассажирские вагоны для того, чтобы доставить личный состав, и точно так же и боеприпасы. Если мы находим, и разведка даёт такую информацию, то, безусловно, они уничтожаются на станции разгрузки», – объяснил Киселёв. 

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