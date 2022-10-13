«Погасшие звезды»: Пугачева и Земфира остались без Родины

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Бежавшая в Израиль некогда популярная в прошлом веке певца Алла Пугачева объединилась с коллегой помоложе Земфирой, чья популярность пришлась на более поздний период.

По-видимому «примадонна» адекватно оценила уровень любви русского народа к себе и поняла что в одиночку удерживать интерес публики уже не сможет. Поэтому Земфира опубликовала в американской соцсети фотографию с Пугачевой, сделанную на концерте в Тель-Авиве. Обе певицы на снимке в черном.

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«Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать: вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе — певицы нашей страны», — написала Земфира.

Фото двух бывших «звезд» стали распространять либералы-эмигранты.

«На самом деле объединились бывшие. Погасшие звезды. Певицы, которых слушали когда-то раньше. Можно еще им в компанию Макаревича и кого-нибудь из оппозиционных рэперов (я их, макак, не различаю). Люди, которые убежали из России, никакой России на подошвах с собой не унесли. Остались без Родины, то есть без души, а Родина этой потери не заметила», – прокомментировал фото в своем ТГ-канале уральский политолог Андрей Перла.

Писателя Захара Прилепина «культурная» новость откровенно позабавила.

«Алла Пугачева с Ксенией Собчак пришли на концерт Земфиры в израильском Тель-Авиве. Звучит то ли как фельетон Чехова, то ли как трагедия Софокла. Так сразу и не поймёшь», – написал он.

Скандальная тележурналистка Ксения Собчак на это оскорбилась.

«Не завидуйте, Захар. Сходите с Пушилиным на концерт Шамана, может, полегчает», – написала она.

Писатель не стал обмениваться колкостями со скандалисткой, а ответил серьезно.

«Либерально-буржуазная Россия в течение 30 лет, овладев всеми институциями, последовательно выращивала либеральный «общечеловеческий» рок. Либералы последовательно загоняли за плинтус всё антилиберальное, выведя себя не просто на первый, но на единственный план. В России нет русского патриотического театра, и это не единственный пример», – написал Прилепин.

Земфира бежала из России сразу же после начала СВО. Она выпустила несколько «антивоенных» клипов и принимала участие во всех мероприятиях беглой оппозиции, посвященных «войне на Украине». Певица гастролирует по странам Запада. На концертах она обращается к публике.

«Сегодня 228-й день войны. 228-й день ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту войну», — сказала певица Земфира на концерте в Лимассоле.

Однако не все так однозначно. На том же концерте у посетителей на входе отбирали сине-жёлтые флаги. Однако одной украинке удалось пронести кусок ткани в кармане и бросить его под ноги певице, но та молча вынесла его со сцены.

Старший товарищ Земфиры Пугачева тоже вела себя непоследовательно. Уехала из России в марте, затем вернулась, якобы, чтобы повести детей в школу. Однако, как выяснилось, главной целью визита на Родину было решение вопросов с собственностью. Элитную недвижимость Пугачева выставила на продажу. Решив дела, певица устроила демарш в американской соцсети, вроде как обидевшись на то, что ее мужа Максима Галкина Минюст РФ объявил иноагентом.

Ожидавшая поддержки «миллионов фанатов» Пугачева была сильно разочарована реальностью, в которой ее забыли или осуждают. Тогда в той же американской соцсети она объявила русских «рабами и холуями», спровоцировав новую волну ненависти к себе. Певица осознавала свою ситуацию две недели, прежде чем огласить всем уже известную новость о том, что она теперь в Израиле.

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников. Молюсь о вас и мире на СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ. Я счастлива», – заявила Пугачева. «Новость запоздавшая на полвека», – отметил публицист Егор Холмогоров.

Тем временем в России продолжаются акты ненависти к Пугачевой. На ее семью пожаловались в правоохранительные органы и потребовали забрать у Пугачевой с Галкиным детей.

«Галкин воспитывает двоих несовершеннолетних детей: дочь Елизавету и сына Гарри, рожденных 18 сентября 2013 года суррогатной матерью. Воспитание малолетних детей в семье гомосексуалиста несомненно нанесет ущерб их психическому и физическому воспитанию. В связи с чем полагал бы о необходимости принятия мер по пресечению воспитания малолетних детей Галкиным», – говорится в заявлении.

Кроме того Уральский государственный театр эстрады снял с репертуара спектакль «Алла Tribute» с песнями Пугачёвой. Его показы были запланированы на 14 и 15 октября.