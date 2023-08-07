Погиб самый известный белорусский доброволец ДНР

На Донбассе десятый год идет война, и сейчас на ней каждый день погибают люди. Но нельзя относиться к этому как к статистике. За каждой единицей в списке потерь стоит человеческая судьба, боль близких, лишившихся отца, мужа, брата или друга.

Вчера вражеская граната унесла, пожалуй, самого известного из белорусских добровольцев – бойца Донецкой народной республики Сергея Лановенко с позывным «Бульба». Я имел честь быть знакомым с ним лично.

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Впервые я увидел Сергея летом 2018 года. Общий знакомый рассказал мне о том, что он был избит националистами за майку с символикой ДНР. Мужчина он был крепкий и мог за себя постоять, но не хотел проблем с законом. К тому же, нападавших было трое. Узнав об этом, я решил сделать интервью с ним в видеоблоге, который тогда вел.

В то время в Белоруссии еще не привыкли к тому, что националисты в открытую набрасываются на людей, и новость активно обсуждалась как в патриотических, так и в оппозиционных кругах. Собственно, эта история и принесла Сергею известность. После он еще много раз появлялся в самых разных медиа и даже стал героем передачи белорусского телевидения.

Тогда Сергей жил в своем доме на окраине Осиповичей, работал в автосервисе в Минске, куда ездил на маршрутке за сто километров. Именно на остановке этой маршрутки в Минске на него и напали экстремисты, когда он возвращался домой. Кстати, о смелости Сергея и его верности своим принципам говорит тот факт, что ту самую майку с гербом ДНР он часто носил и после этого инцидента.

Сергей – не чужой для меня человек. Какое-то время я сам жил в Осиповичах, мы общались, ходили друг другу в гости, он был в моем избирательном штабе, когда я решил поучаствовать в парламентских выборах. Так что новость о его гибели для меня еще и личная утрата. Он был настоящим крепким русским мужиком – искренним, щедрым, готовым всегда прийти на помощь.

Не был чужаком Лановенко и на Донбассе. Он неоднократно ездил в Донецк с гуманитарными миссиями, гордился знакомством с Захарченко и глубоко переживал, когда того убили. Участвовал ли Сергей в боевых действиях до 2020 года? Не знаю. Лановенко никогда об этом не говорил. Врагов у него в Белоруссии хватало, а местное правосудие в иные годы за такое могло и реальный срок дать. Есть и такие, кто этот срок уже отсидел.

Впрочем, зная натуру этого бывшего десантника, сомневаюсь, что он остался бы в стороне, когда нацисты начали убивать мирное население. Сергей отдавал себе отчет, что нарушает белорусские законы, но относился к этому философски.

«Получается, по законам Беларуси я как бы на территории другой страны нахожусь в вооруженном подразделении. Я не прав, но, зачастую, закон и справедливость – это разные вещи. Я в этом убедился – и не раз, но по-другому я не могу», – так сформулировал он свои принципы в одном из прошлогодних интервью.

Сергей не искал легких путей и безопасной жизни, не боялся рисковать. Он в первые дни войны выехал из родных Осиповичей и отправился в Донецк приближать победу над украинским нацизмом. Он получил позывной «Бульба», брал Мариуполь, участвовал в боях за Авдеевку и Каменку, освобождал Запорожскую область.

В январе он был дважды ранен. Сначала пуля попала в спину и только бронежилет спас ему жизнь. Вскоре попал под минометный обстрел и получил три осколка – в ногу, руку и шею. Восстановившись после ранений, он снова взял в руки автомат и пошел воевать. Недавно боец был награжден российской медалью «За храбрость».

Сергей ждал, когда можно будет повесить автомат на гвоздь и идти восстанавливать разрушенные города и деревни ДНР. К сожалению, не дождался. Третье ранение оказалось смертельным. Гроб с телом бойца будет доставлен в Москву, откуда его переправят в белорусские Осиповичи для захоронения на Родине. Дома у Сергея Лановенко осталась вдова и сын, который сейчас служит в рядах белорусской армии под городом Борисов, и которым он гордится.