Погиб украинский чемпион мира по армрестлингу

14.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Чемпион мира и Европы по армрестлингу, 33-летний Андрей Пушкарь погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Киев-Чоп», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Сообщение в полицию об этом поступило сегодня, 14 ноября, около 15 часов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По предварительной информации, водитель автомобиля «Citroen» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП двое пассажиров фургона погибли на месте, водитель попал в больницу в тяжелом состоянии.

Выживший в аварии – украинский спортсмен, армрестлер Олег Жох. Его отец, который тоже находился в салоне “Ситроена”, погиб на месте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и спасатели.

По информации местного издания, один из погибших – чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь. Полиция на данный момент не подтвердила личности погибших в ДТП.

Андрей Пушкарь – 15-кратный чемпион мира, 16-кратный чемпион Европы по армрестлингу, 7 раз он выигрывал кубок мира среди профессионалов.