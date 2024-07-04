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Из-за нежелания стран западного блока поставить Украине больше военной техники и боеприпасов, ВСУ несут больше потери.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил командир роты из 3 штурмовой бригады ВСУ (бывший запрещённый в РФ полк «Азов») с позывным «Процент», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам не всегда поставляют то количество техники, которое нам необходимо для эффективного ведения войны. Для них этот всего лишь задержка, а для нас это человеческие жизни. Не вовремя предоставленная помощь в танковых снарядах, артиллерийских снарядах, РСЗО – это всё жизни наших людей. Это недоработка наших иностранных партнёров», – жаловался «Процент».

«И сейчас хотелось бы больше, чтобы всё покрывалось в полном объёме. Сейчас очень большая проблема в современной технике. Не старые, советские, которые ещё надо доводить до ума, и воевать чем придётся. Если бы давали современную технику – «Леопарды», «Брэдли», хорошую артиллерию – воевать было бы намного лучше. А сейчас те задачи, которые можно было бы выполнить парой ракет «Хаймарс», приходится выполнять силами пехоты», – жаловался нацист.