«Погибаем из-за позиции Запада» – офицер ВСУ жалуется на «очень больше проблемы» с техникой

Вадим Москаленко.  
04.07.2024 18:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Из-за нежелания стран западного блока поставить Украине больше военной техники и боеприпасов, ВСУ несут больше потери.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил командир роты из 3 штурмовой бригады ВСУ (бывший запрещённый в РФ полк «Азов») с позывным «Процент», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за нежелания стран западного блока поставить Украине больше военной техники и боеприпасов, ВСУ несут...

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«Нам не всегда поставляют то количество техники, которое нам необходимо для эффективного ведения войны. Для них этот всего лишь задержка, а для нас это человеческие жизни. Не вовремя предоставленная помощь в танковых снарядах, артиллерийских снарядах, РСЗО – это всё жизни наших людей. Это недоработка наших иностранных партнёров», – жаловался «Процент».

«И сейчас хотелось бы больше, чтобы всё покрывалось в полном объёме. Сейчас очень большая проблема в современной технике. Не старые, советские, которые ещё надо доводить до ума, и воевать чем придётся.

Если бы давали современную технику – «Леопарды», «Брэдли», хорошую артиллерию – воевать было бы намного лучше. А сейчас те задачи, которые можно было бы выполнить парой ракет «Хаймарс», приходится выполнять силами пехоты», – жаловался нацист.

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