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За два года в войне против России успели поучаствовать солдаты-«волонтёры» из многих стран ЕС и НАТО.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады, член парламентского комета по нацбезопасности и обороне Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу похвастаться тем, что я здесь, на юге, воевал рядом – и с британцем, и с американцем, и с молдаванином, и с немцем, и с сербом, которые были в моём подразделении как легион. И мы вместе бились за юг Украины. Они были в прошлом солдатами, но здесь были волонтёрами. Но факт, что они уже здесь были. Я знаю, что они уже бились здесь за нашу независимость. Вопрос, действующие [военнослужащие стран НАТО] или нет – это уже такое», – трепался Костенко.

«Потом, правда, были потери, и мы долго забирали этих людей с российской территории. После того, как они погибли, то попали к россиянам. Но это уже факт, что люди из-за океана приезжали, и бились и на Кинбурнской косе, и под Александровкой. И там же они погибли», – добавил депутат.