«Погибнет каждый француз»: американский разведчик о перспективах интервентов

У французской армии не будет никаких шансов на выживание, в случае, если ее солдат отправят на Украину.

Об этом в эфире видеоблога Through the eyes of заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Риттер подробно описал, с какими проблемами столкнутся французские военные, включая логистику, питание и дефицит боеприпасов.

«Как только они пересекут границу, они начнут наносить себе ущерб, а это означает, что на каждый израсходованный галлон бензина, если они не заменят его галлоном, у них закончится топливо на полпути до Одессы, и в этот момент война как бы закончится. Так что им нужно заправиться топливом, но для этого им нужны грузовики. Подготовила ли Франция достаточно грузовиков, готова ли Франция вести экспедиционную войну в таком масштабе? Ответ – нет. Так что им приходится брать грузовики в аренду, а еще – каждый из этих грузовиков также расходует топливо», – сказал эксперт.

Он отметил, что когда планируются учения, то в бюджет закладываются расходы на топливо, которое заранее покупается и хранится на складах.

«Но теперь вывозите тысячи военнослужащих и сотни транспортных средств, которые никто не планировал. Откуда берется топливо, где оно будет храниться, как оно туда попадет? Это просто топливо. Как вы кормите этих парней, откуда берется еда, как вы обслуживаете эти машины по мере их продвижения вперед? Есть ли у вас возможности мобильного обслуживания, которые движутся вместе с ними, или же как только машина выходит из строя, ее приходится вытаскивать и отвозить обратно в тыл, которого еще нет, потому что вы не планировали размещать там две тысячи человек? Все начинает разваливаться. И не дай бог, они когда-нибудь вступят в контакт с врагом – несут ли они полную боевую нагрузку? Этого им хватит на один день боя. Теперь они это сжигают – привезли ли они все грузовики со всеми остальными боеприпасами, чтобы пополнить их запасы. И помните, что это – колонна грузовиков в день, если они собираются вести длительные боевые действия. Артиллерийские боеприпасы – у французов их недостаточно, чтобы сражаться, у них закончатся боеприпасы. Я хочу сказать, что с точки зрения логистики французы не смогут этого выдержать, и поэтому этого никогда не произойдет – это факт. И если это произойдет, это означает, что французы хотят покончить с собой, потому что именно таков будет конец. И Россия убьет их там. Россия не собирается нападать на Польшу, Россия не собирается нападать на Румынию, они нападут на французов в Украине, где погибнет каждый француз», – заявил Риттер.