Погибшего на учебных стрельбах солдата ВСУ пытаются выдать за самоубийцу

07.09.2019, Донецк, Александр Гусар

С целью сокрытия очередной небоевой потери в подразделении ВСУ, командир бригады принял решение представить погибшего военнослужащего как «суицидника».



Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его информации, разведка НМ ДНР продолжает получать данные о сокрытии небоевых потерь украинской армии от командования «ООС».

«6 сентября на одном из стрельбищ в районе населённого пункта Мариуполь, в результате нарушения требований техники безопасности, при проведении учебных стрельб погиб военнослужащий 36-й бригады ВСУ Кривенко. Стоит отметить, что комбригом Гнатовым принято решение подать данного военнослужащего как самовольно оставившего расположение части. В последующем традиционно будет заявлено об обнаружении тела указанного военнослужащего с формулировкой «суицид», – рассказал Дмитрий Астрахань.

Он также обратился к родителям украинских военнослужащих, чьи дети отправлены в зону «ООС» с призывом принять все меры чтобы уберечь их от беспредела, творящегося в рядах ВСУ.

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