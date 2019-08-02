Погибшего от передоза морпеха украинское командование намерено выставить героем
Командование ВСУ намерено представить погибшего от передозировки наркотиками военнослужащего как погибшего в результате обстрела со стороны подразделений Народной милиции ДНР.
Об этом заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его информации, полученной от украинских волонтеров, в штаб 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе доставлено тело военнослужащего, погибшего в ходе участия в многонациональном учении НАТО «Эджайл спирит-2019», проходящего в настоящее время на территории Грузии.
«В ходе разбирательства установлено, что морпех скончался в результате передозировки синтетическим наркотиком, полученным им от грузинского коллеги во время отработки совместных действий», – рассказал Эдуард Басурин.
Он также добавил, что украинским руководством якобы принято решение о неразглашении данной информации. Командованию 36-й бригады якобы поставлена задача инсценировать гибель военнослужащего в результате обстрела и обвинить силы НМ ДНР в нарушении режима прекращения огня.
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