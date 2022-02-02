Погибшему от рук диверсантов ВСУ «Мотороле» сегодня исполнилось бы 39 лет

02.02.2022  14:11 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

2 февраля 2022 года известному комбату «Спарты» Донецкой Народной Республики Арсену Павлову (Мотороле) исполнилось бы 39 лет.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

2 февраля 2022 года известному комбату «Спарты» Донецкой Народной Республики Арсену Павлову (Мотороле) исполнилось...

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«Моторола навсегда вошел в историю Донбасса как мужественный защитник справедливости, шедший за свои убеждения в самое пекло, как талантливый командир, любимый своими сослуживцами и жителями Республики. Он настоящий народный Герой», – написал руководитель государства.

Напомним, 16 октября 2016 года командир батальона спецназа «Спарта» Армен Павлов был убит украинскими диверсантами в подъезде собственного дома. 21 февраля 2015 года защитнику Донбасса присвоили Героя Донецкой Народной Республики.

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