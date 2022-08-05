Погибшему в Крыму в 2016 году офицеру ФСБ установили памятный знак

05.08.2022  19:12 (Мск), Суворово
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина, ФСБ
Новости Украины

Сотрудники регионального управления ФСБ почтили память подполковника Романа Каменева, который погиб в августе 2016 года при попытке украинских диверсантов прорваться на территорию Крыма.

Военнослужащий получил смертельное ранение в ходе прямого боестолкновения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудники регионального управления ФСБ почтили память подполковника Романа Каменева, который погиб в августе 2016...

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События разворачивались в ночь с 6 на 7 августа в районе города Армянск. Под покровом ночи на полуостров с сопредельной территории пыталась проникнуть группа диверсантов. При задержании террористов в результате огневого контакта погиб начальник спецподразделения ФСБ России. На месте боестолкновения были обнаружены: 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие.

В ночь на 8 августа спецподразделениями Минобороны Украины были предприняты еще две попытки прорыва под прикрытием массированного обстрела с вражеской стороны. В ходе огневого контакта погиб военнослужащий МО РФ.

Объектами диверсий, подготовленных Главным управлением разведки Минобороны Украины, были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

За смелые и решительные действия при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, указом президента подполковник Каменев посмертно награжден орденом Мужества. На месте гибели Романа Каменева в селе Суворово установлен памятный знак.

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