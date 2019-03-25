Погибшие герои ДНР оказались в украинском реестре избирателей

25.03.2019, Донецк, Владимир Гладков

Погибшие в результате диверсий СБУ глава ДНР Александр Захарченко и известный комбат Михаил Толстых с позывным «Гиви» оказались внесенными в Государственный реестр избирателей Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О каких честных выборах на Украине можно говорить, когда повсеместно, по всей стране уже массово идут фальсификации. К примеру, люди которые погибли или умерли на территории ДНР и ЛНР, числятся в списках избирателей. А украинская власть, с отмороженным лицом делает вид что ничего о них не знает.

Так, в списках избирателей числятся погибшие Гиви и Захарченко. Один вопрос – по версии украинской власти, за кого они проголосуют? Таким образом, в реестре избирателей записаны до 200 тысяч «мертвых душ» из Донбасса. Вот вам и «честные» выборы на Украине…», – написал Журавко.

При этом экс-нардеп привел соответствующие скриншоты с официального сайта госреестра, где указаны адреса избирательных участков по месту прописки Захарченко и Толстых в Донецка, а также, ввиду «временной оккупации» данных территорий, предложено «воспользоваться процедурой временного изменения места голосования».