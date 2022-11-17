«Погибших прибавится»: украинскую ПВО должна бояться и Венгрия – киевский экс-посол в Польше

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Новости Украины

Неплохие отношения Будапешта с Москвой не уберегут венгров от инцидентов, подобных падению украинских ракет ПВО на территорию Польши, когда были убиты двое польских граждан.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кажется, что сейчас у Польши есть моральное право ещё больше надавить на своих партнёров по НАТО. Там – кто остаётся таким главным оппонентом… это Венгрия?» – спросил ведущий.

«Венгрия в первую очередь! Однако также те страны, которые находятся дальше от границы с Украиной и которые, к сожалению, не чувствуют тех угроз для себя. Но, думаю, что это также урок для Венгрии, который показывает, что у неё нет полной защиты. Ни у одной страны нет защиты от России. Потому что те договорённости, которые есть, политические, Орбан с Путиным, это одно. Но то, что могут залететь ракеты на территорию Венгрии, и могут погибнуть и венгры, то это военные действия, которые абсолютно непредсказуемы, и которые могут иметь трагические последствия и для Венгрии», – предупредил дипломат.