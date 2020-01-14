«Поглощение Белоруссии РФ неизбежно. Лукашенко потерял ресурсы для сопротивления» – Арестович

14.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Белоруссию никогда не объявят федеральным округом России, но фактически белорусское государство станет частью РФ.

Об этом в интервью интернет-изданию «Апостроф» заявил киевский пропагандист Алексей Арестович, в украинских СМИ зачастую представляемый как военный эксперт, отвечая на вопрос, что сейчас происходит в отношениях между РФ и Белоруссией.

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«Идет поглощение Россией Беларуси, политическое слияние и поглощение. Учитывая, что договор о союзном государстве – это конец 1990-х, там серия договоров, но с 2017 года – это необратимый процесс, который перешел в активную фазу», – считает Арестович.

По его словам. Россия не просто поглощает Беларусь, а решает две задачи: восстановление СССР и продление пребывания у власти Владимира Путина.

«Батька Александр Григорьевич Лукашенко потерял ресурсы для сопротивления, хотя их и так было очень немного. Беларусь размягчают уже лет 16-18, и, так или иначе, она будет поглощена», – убежден собеседник издания.

Он полагает, что в случае с интеграцией Белоруссии в России «сделают все по уму».

«Они оставят Беларусь формально независимым государством. Просто появится надгосударственная надстройка, которая будет все больше интегрироваться: общие вооруженные силы, общая внешняя политика, общая политика и так далее. Просто все меньше будет звучать белорусского языка. Беларусь никогда не объявят федеральным округом России. Придраться будет особо не к чему, но технически, де-факто, это будет слияние и поглощение», – сказал эксперт.

«Я не вижу ресурса, позволившего бы Беларуси избежать этого. Переход к вооруженному сопротивлению мы не рассматриваем, потому что там деморализованная публика, да и особого ресурса воевать там нет. А мирный гражданский протест… мы же понимаем, когда государство такого масштаба, как Россия, концентрирует все свои усилия на подавлении протеста, оно его обычно давит.

Есть еще одна проблема. Белорусские силовики – от полиции, представителей Министерства внутренних дел до КГБ и Министерства обороны – все закончили высшие российские учебные заведения. Они индоктринированы, скажем так, уже давно. Поэтому силовая машина Беларуси вряд ли пойдет поперек, она будет давить вместе с Россией. Мы приветствуем, конечно, белорусские протесты, радуемся им, лайкаем, репостим, но мы же понимаем…», – резюмировал Арестович.