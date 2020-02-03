«Поглощение, так или иначе, будет» – киевский эксперт предложил расслабиться и покориться «имперской России»

03.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

На фоне набирающей обороты «новой империалистической экспансии» со стороны России, неизвестно, государственность Украины вряд ли сохранится.

Об этом в эфире «Ukrlife» заявил украинский политолог Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, нет никакого оптимизма. Не только в том, что сейчас происходит, но и наш расчёт был, что нас поддержат НАТО, ЕС, но мы видим, что и в той, и в другой структуре идёт раскол, борются внутренние силы. В то же время Россия возвращается в ПАСЕ, усиливаются позиции и внутри России.

Мы пять лет говорим, что Россия сейчас развалится, Путин и так далее, понимаете, Россия как империя, государство-корпорация, там ближе подходит коллективный Путин. После Путина будет человек гораздо жёстче», – заявил Скачко.

«Есть Путин – нет Путина, глубинное государство и крупный российский капитал – это новая империалистическая экспансия, она продолжается на новом уровне, усиливается. Я, наверное, странный эксперт, я не футуролог, но, к сожалению, я не вижу в долгосрочной перспективе, как сможет сохраниться государство Украина. Поглощение так или иначе будет», – добавил политолог.

Также эксперт привёл в пример состоявшееся в январе заседание Совета нацбезопасности Украины под названием «Безопасность человека – это безопасность государства», где одним из пунктов значится «Наладить отношения с РФ».

«Если это в документе Совета нацбезопасности, то это, наверное, общее мнение. По инерции там есть какие-то заявления инерционные, стагнационные, но если там написано не «противостоять», а «наладить» отношения, то тут не о чем говорить – поглотят нас. И всё. С другой стороны, неизвестно, хорошо это или плохо», – отметил Скачко.