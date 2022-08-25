Поглумился на славу: все ветви власти Белоруссии вступили в перебранку с Гончаренко

Новости Украины

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении скандально известного депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко.

Белорусская прокуратура инкриминировала Гончаренко угрозу насилием в отношении президента и дискредитацию страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

24 августа Гончаренко написал в своем ТГ- канале: «Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости. А белорусский народ будет свободным и жить в демократичном государстве».

Творчество украинского депутата прокомментировали и в белорусском МИДе.

«Мы ассоциируем с подобными горлопанами украинский народ, которому и пожелали мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни. А что касается девиантных фантазий конкретно депутата Гончаренко, то у него для них еще хотелка не выросла», – сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Такое внимание польстило Гончаренко.

«Скажу больше, вместе с лукашенко на столбах будут висеть и все представители так называемого МИД и других структур, которые помогают лукашенко узурпировать власть и унижать народ Беларуси. В Беларуси, кстати, смертная казнь законна. А про хотелки – увидимся через год в Минске, свиньи. Я лично бубу выбивать из-под вас табуретки», – глумился Гончаренко.

Его высказывания возмутили депутатов белорусского парламента.

«Гончаренко – дурак и балабол! Дурак, потому что не думает об Украине, дурак, потому что не понимает геополитическую ситуацию в мире. Вместо того, чтобы молиться на Беларусь и благодарить за все, что наша страна сделала, он пишет такие вещи. А балабол, потому что висеть будет Гончаренко, в фигуральном смысле, мы не кровожадные. Скорей всего будет сидеть в тюрьме. И посадит его туда, я убежден в этом, сам украинский народ», – написал лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

Смерти Гончаренко не пообещал даже тележурналист Григорий Азаренок, известный своими крутыми высказываниями.

«Когда всё подойдёт к завершению, Лёшке лучше сидеть в Беларуси. Ибо в Одессе от самосуда ему будет спастись очень сложно», – написал он.