Погорел на взятке. Впервые в истории Украины задержан глава Верховного суда

В Киеве – очередное громкое дело. На крупной взятке задержали главу Верховного суда Незалежной Всеволода Князева. Инкриминируемая ему сумма взятки не поражает воображение и по нынешним временам… и расценка за «решение вопросов» в столь высокой инстанции вообще может считаться довольно скромной – всего-то 2, 7 миллиона долларов.

Сенсационность случая в другом – никогда еще за всю новейшую историю Украины в правоохранительные сети не попадала столь крупная рыба. Обычно по делам о коррупции отдувались люди уровня, максимум, главы областного суда, да и это уже считалось чем-то из ряда вон выходящим, учитывая закрытость судейской касты и ее неписанное правило, согласно которому, своих не сдают, а рука руку моет.

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Так что задержание Князева по любому станет важным прецедентом, чем бы потом в итоге ни закончилась эта история. О причинах случившегося можно только гадать. То ли – дело в том, что главный судья страны перешел дорогу кому-то из власть предержащих, и вопрос был столь принципиален, что его разрешили столь радикальным и неконвенциональным способом. То ли цена вопроса столь велика, что интересанты за нею не постоят в буквальном смысле.

Но одно можно констатировать вполне определенно – такое было бы невозможно без состоявшегося при Зеленском «изнасилования» судебной системы в угоду Западу, требовавшему покончить с относительной автономностью украинской судейской корпорации, у которой сложились собственные отношения с чиновничьим аппаратом в центре и на местах и с крупным бизнесом, наловчившимся вполне успешно отбивать атаки на высокопоставленных лоббистов-коррупционеров в судебном порядке.

Изменить этот статус-кво была призвана судебная реформа, которую начали проталкивать еще при Порошенко, однако последний, сам являясь частью этой системы, тормозил процесс как мог, нарываясь на яростную критику со стороны западных посольств и сидящих у них на прикорме «антикоррупционных» грантоедов.

В итоге запад продавил сначала создание инородного для украинской судебной системы и дефакто подчиняющегося напрямую заграничным кураторам Высшего антикоррупционного суда, затем фактически ликвидировал судейскую автономию, введя в процесс аттестации и назначения судей фильтр в виде формируемых из числа тех же грантоедов и прямых иностранцев квалификационных комиссий, затем руками Банковой умножив на ноль суд Конституционный (впрочем, это отдельная история).

И вот, с 1 декабря 2021 года на должность главы Верховного суда заступил упомянутый Всеволод Князев – на первый взгляд человек абсолютно проверенный, со всех сторон подконтрольный и уже хотя бы по этой причине ему можно было прочить тихое почивание на лаврах без суеты, шума и пыли, и уж тем более без таких неприятных сюрпризов как нынешний.

И, тем не менее, видимо, что-то пошло не так.

САП и НАБУ подтвердили задержание Князева, а последнее ведомство даже опубликовало на своем сайте аудиозапись разговора задержанного с его доверенным лицом, где они как раз обсуждают получение взятки.

Сообщение НАБУ иллюстрируется фотоснимком дивана в кабинете главы Верховного суда, на котором лежат 45 пачек со стодолларовыми купюрами. При этом снимков с самим задержанным судьей НАБУ не выложил. Также из официальных релизов не ясно, брал Князев деньги лично или же через посредника. Зато в СМИ прошла информация об одновременных с главой ВС обысках у 18 других судей Верховного суда. По логике теперь Высший совет правосудия должен отстранить их всех от должностей.

Тем более, что по самому Князеву вопрос вроде как уже решен – еще днем прошла информация о том, что Верховный суд собрался на внеочередное заседание, чтобы выразить недоверие своему пока ещё действующему председателю.

По версии следствия деньги Князев получил для решения вопроса о собственности на Полтавский горно-обогатительный комбинат (ГОК) от представителей опального ферросплавного короля, миллиардера и экс-нардепа Константина Жеваго, который и сам является фигурантом множества громких уголовных дел на Украине и кандидатом на экстрадицию из Франции, где он застрял еще с минувшего года на курорте Куршавель.

Жеваго – личность интересная и с некоторых пор находящаяся на карандаше не только у украинских, но и у американских спецслужб. Как известно, адвокатам Жеваго удалось отбить первый наскок украинской Фемиды, и миллиардер избежал ареста и экстрадиции – в январе 2023 года его отпустили под залог.

Однако в Киеве не успокоились и решили зайти с другой стороны.

По данным инсайдеров киевского сайта «Зеркало недели» в НАБУ дело, которое рассматривала Большая Палата Верховного суда, касалось права собственности принадлежащей опальному олигарху компании Ferrexpo на 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината. Как известно, 19 апреля суд принял решение в пользу Жеваго, отменив предыдущее решение, которым актив национализировался в пользу государства.

Ряд киевских источников уверены, что за историей с Жеваго и Князевым торчат уши американцев. Обосновывается эта версия тем, что расследующие дело НАБУ и САП лишь формально подотчетны Банковой, а по факту являются детищем пролоббированной Западом антикоррупционной реформы и перед Западом же, напрямую формировавшим их кадры, и подотчетны.

Так что будет неудивительно, если окажется, что в окружении Зеленского до самого последнего момента даже были не в курсе готовящейся у них в тылу спецоперации.

По итогам понятно лишь одно – Жеваго теперь лишился любых возможностей решить дело о Полтавском ГОКе в свою пользу. А вот с Верховным судом все очень неоднозначно. С одной стороны, у американцев и у Банковой появились повод и окно возможностей для внеплановой перезагрузки высшей судебной инстанции «незалежной» с тем, чтобы еще больше взять ее под свой контроль.

Верховный суд даже в своем нынешнем кастрированном состоянии все же сохранял некие остатки автономии. Сейчас же ситуация для суда откровенно аховая. Как известно, Князев с начала войны работал без заместителя, так что теперь, после его отстранения – подвисает вопрос о том, кто будет исполнять обязанности главы ВС до избрания нового.

Если же примут решение об отстранении 18 судей скопом, тогда вообще встанет вопрос об избрании нового состава суда, а это процедура не быстрая. Так что в моменте можно констатировать, что работа Верховного суда фактически парализована.

Интересен и вопрос о том, кто станет сменщиком погоревшего на взятке Князева. Знакомые с вопросом люди говорят, что вариантов, по сути, два. Победит или ставленник кого-то с Банковой, либо же кандидат, откровенно навязанный Западом. Не в смысле иностранец, но человек, которого отрекомендуют состоящие на прикорме у посольств грантоеды.

По сути, это вопрос о том, какая из лоббистских групп на Печерских холмах окажется наиболее расторопной и сумеет протолкнуть на эту должность своего протеже. Но кто бы ни победил в этой схватке, несомненно, окончательно визироваться эта кандидатура будет не в Киеве.

Что же до судьбы самого Князева, то вряд ли ему грозят этап и тюрьма. Практика показывает, что на Украине нет ни одного вип-коррупционера, который бы загремел за решетку. Большинство таких дел сыпятся на этапе досудебного или судебного рассмотрения. Так что в самом плохом варианте, максимум, что грозит Князеву – это условный срок. Хотя, конечно, в таких вопросах всегда есть вероятность ошибиться.