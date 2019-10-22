Пограничники на Сумщине не пустили в Россию четырех лошадей

22.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Сумской области пограничники задержали автомобиль, перевозивший в Россию четырех лошадей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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“Обнаружил автомобиль марки “ГАЗель” пограничный патруль на автодороге неподалеку н.п. Луговка, в контролируемом пограничном районе. Им четверо граждан Украины перевозили лошадей. Всего в транспортном средстве, который двигался в направлении границы, перевозилось четверо скакунов”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, при проверке документов правоохранители установили: предоставленное водителем для проверки свидетельство о регистрации автомобиля имеет признаки подделки. Кроме того, на момент остановки транспортного средства любые товаросопроводительные документы на лошадей отсутствовали. Доставленные к месту задержания ветеринарно-санитарные паспорта на лошадей также вызвали сомнения у пограничников, указали в ГПСУ.

“Сейчас за нарушение пограничного режима на водителя, жителя Харьковской области, а также пассажира, жителя одного из населенных пунктов пограничья Сумской области, составлены административные материалы по ст. 202 КУоАП. Также по фактам возможной подделки регистрационного документа на автомобиль и паспортного документа на животных в Великописаревское отделение полиции направлены два сообщения о противоправном деянии, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины”, – добавили в пограничной службе.

Задержанный автомобиль вместе с лошадьми, как сообщается, доставили в отделение полиции для выяснения происхождения груза и законности пребывания его в контролируемом пограничном районе.