Пограничники не дали украинцу вывезти в Польшу четыре меча

16.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

На украинско-польской границе правоохранители обнаружили в автомобиле гражданина Украины холодное оружие, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе Мостицкого пограничного отряда.

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Так, утром 16 августа, на украинско-польской границе в пункте пропуска “Шегини” во время осмотра одного из микроавтобусов, которым за границу направлялся 36-летний житель Львовской области, пограничники обнаружили четыре меча.

Мужчина пытался перевезти их между личных вещей в грузовом отсеке автомобиля, а следовал по полосе движения “Зеленый коридор”.

Дальнейшее производство по делу осуществляют сотрудники Национальной полиции Украины.

В пресс-службе также сообщили, что в соседнем пункте пропуска “Краковец” пограничники зафиксировали и уведомили полицию об очередной попытке подкупа военнослужащего. 1000 гривен взятки предлагал пограничнику 51-летний житель Ивано-Франковской области, чтобы не ожидать перед пунктом пропуска и вне очереди пройти оформление. Поэтому путешественник был вынужден объяснять свои противоправные действия полицейским.