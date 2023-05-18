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Курские пограничники поразили склад боеприпасов и ГСМ, который пытались создать ВСУ в жилом доме.

Видео распространилось в тг-каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российские пограничники в процессе охраны границы заметили вражеский отряд, который неспешно, вразвалочку осуществлял разгрузку боеприпасов, горюче-смазочных материалов, чтобы размещать это в жилом доме.

Посредством огневого поражения с помощью ПТРК «Фагот» курские бойцы осуществили полную утилизацию вражеского боекомплекта и ГСМ, что видно на кадрах по вспыхнувшему пламени. Сообщается, что также имела место денацификация личного состава ВСУ, численностью не менее трех человек.