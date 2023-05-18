Пограничники РФ успешно утилизируют ВСУ на границе с Россией

Владимир Гладков .  
18.05.2023 20:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 121
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Курские пограничники поразили склад боеприпасов и ГСМ, который пытались создать ВСУ в жилом доме.

Видео распространилось в тг-каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Курские пограничники поразили склад боеприпасов и ГСМ, который пытались создать ВСУ в жилом доме....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Российские пограничники в процессе охраны границы заметили вражеский отряд, который неспешно, вразвалочку осуществлял разгрузку боеприпасов, горюче-смазочных материалов, чтобы размещать это в жилом доме.

Посредством огневого поражения с помощью ПТРК «Фагот» курские бойцы осуществили полную утилизацию вражеского боекомплекта и ГСМ, что видно на кадрах по вспыхнувшему пламени.  Сообщается, что также имела место денацификация личного состава ВСУ, численностью не менее трех человек.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть