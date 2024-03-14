Уже не отдельные ДРГ из числа «неовласовцев», а значительные силы ВСУ с бронетехникой в эти минуты атакуют границы «старых» территорий России в Белгородской области. Официальной информации о попытках прорыва врага нет, однако сведения о боестолкновениях публикуют многочисленные военкоры и профильные каналы, отслеживающие военную активность.

Вечером в четверг ВСУ предприняли дерзкий десант к окраинам пограничного села Козинки. Группа противника была переброшена на вертолетах, летевших на сверхмалой высоте, что не позволило российской ПВО засечь и сбить их. Задумка врага, по всей видимости, заключалась в захвате населенного пункта передовой группой, после чего к закрепившимся в домах должна была прибыть подмога на бронетехники со стороны границы. Однако замысел ВСУ не удался – основная часть десанта была уничтожена, а идущая на подкрепление к украинским диверсантам бронетехника – подбита.

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Впрочем, пограничное сражение на этом не завершено – по всей видимости, бои будут идти всю предстоящую ночь, поскольку и из Харьковской области, и из Сум поступают сообщения о передвижении значительных сил противника в сторону территории России.

«Чтобы было понятно, хохол задействовал в ходе продолжающегося сражения на Белгородском пограничье, очень серьёзные силы, десятки единиц танков и бронетехники, тысячи боевиков, артиллерию, РСЗО, авиацию. Пока из успехов хохла можно констатировать, что он на некоторое время смог полноценно зайти на свой МАПП Гоптовка (на территории Харьковской области, где наших войск и укрепов не было). Несколько раз хохол прорывался в Сподарюшино, которое находится прямо на границе, потерял там технику и личный состав, после чего через лес убежал к себе», – рассказал военкор Герман Куликовский.

Обозреватель Юрий Подоляка подтверждает скопление противника у границы.

«Атака противником ведется большими силами, и бои до сих пор не стихли. Более того, идет информация, что противник продолжает накапливать силы, и либо ночью, либо утром вновь здесь перейдет в наступление. Именно поэтому сюда срочно перебрасываются и силы ВС РФ, а также Росгвардии. Между тем, это не единственное опасное направление… ЯЯ бы не забывал и Сумскую область, по которой и прошлой ночью и сегодня целый день наносились ракетные и артиллерийские удары (включая г. Сумы). Здесь тоже собрана довольно большая группировка противника и, возможно, завтра она будет использована», – предостерегает Подоляка.

«Не оставляет ощущение, что противник пока не показал всю силу. И все эти дни они проводят разведку боем на разных участках государственной границы в поисках бреши, в которую могут политься основные силы. Пока это тонкое место ему найти не удалось. Но это уже не просто диверсия. Это масштабная военная операция, военный смысл которой даже не стоит пытаться разгадать. Его нет, но это слабое утешение для жителей приграничных районов, которые вынуждены сейчас покидать свои дома», – пишет военкор Александр Коц.

Некоторые наблюдатели уже выдвинули версию, будто бы попытки захвата «старых» территорий России накануне президентских выборов в РФ – это именно та авантюра, против которой выступил Валерий Залужный. А вот новый командующий ВСУ Александр Сырский готов выполнить любой приказ Владимира Зеленского и подтвердить свое прозвище «мясник».

Уехавший из Киева политтехнолог Михаил Павлив считает, что автор атаки ВСУ в пограничье – Кирилл Буданов, которого также называли потенциальной заменой Зеленскому.

«Складывается впечатление, что на нашей «старой границе» мы уже сутки наблюдаем начало избирательной кампании «мамкиного пирожка» Буданова», – пишет Павлив.

Участник СВО Алексей Воевода призывает не упрощать ситуацию.

«Мне кажется, что это не просто массовое самоубийство на фоне выборов у нас в стране. .Это попытка оттянуть наши резервы с какого-нибудь из участков фронта. Тем самым ослабить наши наступательные действия», – предполагает Воевода.