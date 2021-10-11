Пограничный катер РФ назвали именем легендарного «Моторолы»

11.10.2021 20:18 (Мск), Ростов-на-Дону, Владимир Гладков

Новости Украины

Контролировать пересечение российских границ иностранными судами в акватории Дона будет катер «Арсен Павлов», названный в честь «Моторолы» – основателя легендарного подразделения ДНР «Спарта».

Сюжет об этом опубликовал Telegram-канал военкора Семёна Пегова «WarGonzo», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Так, в Ростове спустили на воду катер модели РИФ-112 «Арсен Павлов», который начнёт обеспечивать пересечение иностранными судами российской границы в акватории Дона.

«Он будет не просто патрулировать воды Дона, но и выполнять пограничные функции», – сказал Пегов.

В сюжете отметили, что «Моторола» был морпехом, чем очень гордился, а «теперь «Мотор» будет ещё пограничником, «Арсен Павлов», будет встречать другие суда, которые будут заходить в ростовский порт».

Технические характеристики рассчитанного на 12 мест катера позволяют ему идти при высоте волны в два метра.

«Арсен Павлов является не только героем ЛДНР, не только героем Донбасса, но и всего Русского мира в целом. Он действительно очень важный и неотъемлемый символ «Русской весны», о которой мы все в последнее несколько лет начали забывать. Поэтому очень важно, когда происходят такие события, быть может, не на таком глобальном государственном уровне, на уровне инициативы ростовской – появляется катер с именем Арсена Павлова. И что действительно символично, что он будет встречать всех иностранцев, которые будут заходить в Россию через эти морские ворота», – сказал военкор. «Будем считать это событие ещё одной победой Русского Мира. Имена героев Русской весны, безусловно, должны быть увековечены в названиях улиц, ракет, самолётов, огромных крейсеров и подводных лодок. Надеемся, что катер «Арсен Павлов» – только начало этого необратимого процесса», – написал позже Пегов в своём Telegram-канале.