Погранслужба разъяснила особенности взаимодействия Крыма с бывшими и оставшимися территориями Украины

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Новости Украины

В погранслужбе ФСБ разъяснили правила въезда в Крым и выезда на территорию Украины.

По внутреннему паспорту можно ехать только в Херсонскую область, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Для выезда на подконтрольные Украине территории, в том числе и Приазовье Запорожской области, нужен загранпаспорт. Более того, с 1 июля россиянам для пересечения границы с Украиной нужна виза. Но поскольку получить ее на территории Крыма невозможно, пограничники просят иметь при себе паспорт, загранпаспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет. Других документов не требуется.

Граждане Украины могут въезжать в Россию и покидать ее территорию по внутреннему паспорту, загранпаспорту, паспорту гражданина Украины в формате пластиковой ID-карты, а также со свидетельством о рождении для детей до 16 лет.

При этом въехать на территорию Российской Федерации могут как граждане Украины, так и иностранные граждане при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Других оснований для въезда не требуется. Жители республик Донбасса пользуются внутренними паспортами.

Сейчас из Симферополя и Джанкоя ходят автобусы в направлении Херсона, Мелитополя и Бердянска. Железнодорожное сообщение будет открыто после отмашки Минобороны РФ.