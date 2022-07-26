Погранслужба разъяснила особенности взаимодействия Крыма с бывшими и оставшимися территориями Украины

26.07.2022  20:47 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Спецоперация, Транспорт, Украина
Новости Украины

В погранслужбе ФСБ разъяснили правила въезда в Крым и выезда на территорию Украины.

По внутреннему паспорту можно ехать только в Херсонскую область, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В погранслужбе ФСБ разъяснили правила въезда в Крым и выезда на территорию Украины. По...

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Для выезда на подконтрольные Украине территории, в том числе и Приазовье Запорожской области, нужен загранпаспорт. Более того, с 1 июля россиянам для пересечения границы с Украиной нужна виза. Но поскольку получить ее на территории Крыма невозможно, пограничники просят иметь при себе паспорт, загранпаспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет. Других документов не требуется.

Граждане Украины могут въезжать в Россию и покидать ее территорию по внутреннему паспорту, загранпаспорту, паспорту гражданина Украины в формате пластиковой ID-карты, а также со свидетельством о рождении для детей до 16 лет.
При этом въехать на территорию Российской Федерации могут как граждане Украины, так и иностранные граждане при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Других оснований для въезда не требуется. Жители республик Донбасса пользуются внутренними паспортами.

Сейчас из Симферополя и Джанкоя ходят автобусы в направлении Херсона, Мелитополя и Бердянска. Железнодорожное сообщение будет открыто после отмашки Минобороны РФ.

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