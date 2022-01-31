Погребинский: Американцы могут заблокировать движение «Нет капитуляции!»

31.01.2022  13:51 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Минский процесс, Политика, Украина
Новости Украины

США могут предоставить гарантии президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что в процессе выполнения Минских соглашений ему не будут мешать праворадикалы.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США могут предоставить гарантии президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что в процессе выполнения...

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По мнению Погребинского, это выгодно США потому, что между ними и Москвой готовится договоренность об уступках.

«Почему-то у меня есть ощущение, что какое-то движение в направлении позитивном будет в Берлине. Я понимаю, что сейчас сюда приедут снова министры иностранных дел Германии и Франции, будут встречаться тоже. Ясно, что они заинтересованы и ясно, что им дали понять, что есть вещи, без которых невозможно продвижение вперед совсем и сохраняется риск. Как ясно сказали в Москве, чтобы избежать возможных серьезных столкновений на линии противостояния, для этого надо выполнять Минские соглашения», – сказал аналитик.

«Мы понимаем, что это все непросто, но если вы этот процесс начнете и будет заблокировано то, что называют [движение] «Нет капитуляции!». Я просто еще раз хочу сказать, что это невозможно без прямого участия американцев. Мне так кажется, что они готовят какую-то важную уступку на высшем уровне в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Не знаю, какая она может быть, мы можем фантазировать» – резюмировал Погребинский.

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