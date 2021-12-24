Погребинский: Американцы осознали, что Россия обошла их по современному оружию

Руководство США осознало преимущество России в современных вооружениях, а потому соглашается на переговоры о гарантиях безопасности.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна, которая имеет колоссальное экономическое преимущество, по сравнению с Россией, казалось бы, могла сказать, что вообще мы не собираемся учитывать ваши интересы, поэтому делайте так, иначе вам хуже будет», – сказал эксперт.

«Но, учитывая, что в современном вооружении, я предполагаю – не только из российских источников или из слов Путина, американцы тоже понимают, что Россия их обошла в этом плане и имеет на сегодняшний день вооружение, против которого нет защиты у американцев. Поэтому угроза самим фактом наличия такого преимущества, эта угроза заставила считаться с требованиями России. Другое дело, что этот объем требований, который там сформулирован, кажется совершенно фантастическим, но я бы сказал так – это заявка на переговоры», – заявил Погребинский.