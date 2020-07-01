01.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Погребинский анонсирует противостояние Зеленского с «уличной шпаной»


Из-за общественных настроений президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден изменить политику в отношении уголовного преследования прежнего главы государства Петра Порошенко.

Об этом в эфире канала «Голос Правды» заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня опубликовали опрос Киевского международного института социологии, по которому видно, что большинство людей – на стороне уголовного преследования Порошенко. Он [Зеленский] точно это читает, и он не может это совсем игнорировать. Там целый ряд таких вопросов есть, которые дают понять, что если ты не остановишься, то дальше будет хуже, дальше у тебя ситуация будет хуже. Поэтому его что-то придется делать.

У нас же этих радикалов, решительных людей всегда на самом деле совсем немного. Вот эта шпана которая бегает по улицам, футбольные фанаты и так далее – как только власть покажет, что она готова применить просто силу закона против них, абсолютное большинство из них перестанет участвовать.

Останутся радикалы, это верно. Для того, чтобы они приступили к своему аттентату [теракту] и так далее, должны быть какие-то решительные шаги отказа от курса. Вот этого я не ожидаю, при этом президенте этого не будет. А избежать какого-то противостояния государства вот этой шпане просто невозможно, я думаю, мы сейчас просто свидетели некой паузы», – считает политолог.


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