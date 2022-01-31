Погребинский: Байден подставляет Зеленского под удар

31.01.2022  10:23 (Мск), 

Москва,

Олег Кравцов.  
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Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, США, Украина
Новости Украины

Вашингтон давит на Киев, требуя выполнить обязательства, взятые на себя в рамках Минских соглашений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Вашингтон давит на Киев, требуя выполнить обязательства, взятые на себя в рамках Минских соглашений....

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«Украинский лидер оказался в крайне непростой ситуации. Требование Вашингтона выполнять Минские соглашения, ставящее его под удар перед лицом более радикально настроенных политических оппонентов, делает его позиции еще более шаткими. Нервная реакция Владимира Зеленского связана с тем, что, добиваясь от Киева деэскалации в Донбассе, Вашингтон при этом не готов стать гарантом сохранения его позиций внутри Украины, если он все же решиться выполнять «Минск», – сказал эксперт «Коммерсанту».

По его словам, главная задача Зеленского, как он ее сам видит, не бороться с «Минском», а любой ценой остаться у власти.

«Однако для этого администрации Байдена пришлось бы оказать давление на критиков Зеленского из «партии войны», чтобы они не препятствовали продвижению по пути реализации Минских соглашений», – резюмировал Погребинский.

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