Погребинский: Британцы уже не те. Их время прошло

Новости Украины

Британия использует обострение отношений между Россией и Западом, чтобы лишний раз заявить о себе в качестве геополитического игрока.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что британцы используют это обострение между Москвой и Западом для того, чтобы заявить о своей отдельной позиции. После того, как они вышли из ЕС и образовали вместе с американцами и австралийцами эту новую военную ассоциацию, они все больше пытаются заявить о себе как участнике какой-то большой геополитики. Они забыли о том, что они уже далеко не те, кем были когда-то давно, когда солнце не заходило над этой Британской империей. А сейчас, особо учитывая эту генерацию руководителей, которые скорее вызывают ироническое отношение к себе – и сам премьер, и министр иностранных дел – и вообще это какое-то биполярное расстройство. Потому что с одной стороны Джонсон говорит: «Я буду пытаться наладить с Россией». И посылает туда министра обороны, министра иностранных дел в Москву, пусть едут, налаживают, и одновременно он поставляет много всякого оружия Украине и параллельно увеличивает контингент английских вооруженных сил где-то в Прибалтике. Трудно совместить эти вещи», – сказал аналитик.

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«Ясно, как должна к этому относиться Российская Федерация, Путин и все. Ну, как-то, серьезный это человек или нет? Ты хочешь чего-то добиться? Что, для России это какая-то угроза, если ты еще тысячу человек послал? Они тысячу раз уже рассказывали о том, что если Россия захочет, НАТО не сможет спасти прибалтийские страны. Просто не сможет – ни времени, ни сил, ни возможностей это сделать нет, – заявил Погребинский.