12.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Образование, Украина
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Погребинский: Дерусификация = деградация Украины


Дерусификация на Украине приводит к тому, что молодежь лишается возможности изучать мировую литературу и культуру. Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт напомнил, что только за первые десять лет независимости Украины русский язык стали изучать в десять раз меньше людей, чем в последний год советской власти.

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«Еще десять лет тому назад мы изучили эту тему и проводили исследования, статистику и социологию. Количество людей, которые обучались в последний год до независимости Украины, сравнили с количеством детей, которые обучались на русском языке через десять лет. Оказалось, что почти в десять раз меньше стало детей, который учатся на русском языке с тех пор.

То есть, за десять лет при всех президентах проходил процесс вытеснения (русского языка). Понятное дело, что это недемократично, не по-европейски, все это понятно.

Но дело в том, что это против интересов украинского государства, которое лишает молодое поколение причастности к великой литературе и культуре, когда они ничего не знают, они не могут по-человечески прочитать классиков русской литературы, мировых классиков. Потому что такого количество переводов, конечно, нет на украинский язык, как на русский», – заявил Погребинский.

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